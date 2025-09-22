Shaman отказался от оценок на «Интервидении», Бузова не сдержала эмоций…

Финал международного конкурса песни «Интервидение» прошёл 20 сентября в Подмосковье на площадке «Live Арена» и собрал у экранов более 4 миллиардов зрителей со всего мира. Организаторы подчеркнули уникальность шоу: использование технологий дополненной реальности, 500 волонтёров из пяти стран, участие представителей 23 государств и только один победитель.

Главный триумфатор вечера — вьетнамский артист Дык Фук. Его композиция Phù Đổng Thiên Vương принесла певцу 422 балла и первое место. В тройке лидеров также оказались исполнители из Киргизии и Катара.

В конкурсе выступили представители Белоруссии, Бразилии, Венесуэлы, Египта, Индии, Казахстана, Китая, Кубы, ОАЭ, России, Сербии, Эфиопии, ЮАР и других стран. Концерт длился более трёх часов и стал масштабным музыкальным событием осени.

Особое внимание привлёк российский артист Shaman (Ярослав Дронов), который отказался от участия в голосовании. «По законам гостеприимства не имею права претендовать на победу», — заявил певец. Его решение вызвало горячие споры: Михаил Швыдкой назвал жест достойным, а Максим Фадеев — разочаровывающим.

Певица Ольга Бузова также резко раскритиковала решение Shaman в своём Telegram-канале:

«Ярик, что это было? Как вам этот «благородный» поступок? Вся страна ждала этого дня и болела. Мне понравились выступления участников из России, Беларуси и Китая. Но зачем снимать себя с голосования — непонятно», — написала артистка.

Своё мнение о событии высказала и певица Анастасия Казанцева. По словам артистки, «Интервидение» стало смелым шагом для российской сцены:.

«Мне кажется, такие проекты всегда будут вызывать дискуссии — политика или не политика, правильный ли жест сделал Shaman… Но важно другое: мы увидели новый конкурс, на который смотрел весь мир. Да, первый блин всегда немного комом, не обошлось без шероховатостей, но это нормальный путь. Главное, что старт дан — и дальше «Интервидение» будет только расти и совершенствоваться», — отметила артистка.

Следующий конкурс «Интервидение» пройдёт в Саудовской Аравии в 2026 году.