1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполняется 10 лет! Все эти годы мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле прошлого года мы открыли Интернет-магазин VipArt24.ru. А 1 января 2025 года запустили Культурно-просветительскую программ «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK». В настоящее время в рамках Программы проходит Творческий конкурс «Дорога к звёздам». COSMOTRACK – это глобальный проект над которым мы будем работать ближайшие 10 лет. Всё только начинается, друзья!

Shaman отказался от оценок на «Интервидении», Бузова не сдержала эмоций…

«Одни дома»: телеканал «СОЛНЦЕ» провёл премьеру и автограф-сессию в ЦДМ

Выставку «Не только сказки» художника Василия Власова представили в галерее «Открытый клуб»

Участники Хакатона «Города» разработали архитектурные концепции Центра креативных индустрий для Альметьевска

РОСКИНО провело первый Фестиваль российского кино в Бахрейне

Аверин, Ходченкова, Хабаров: премия «Звезда Театрала»-2025 объявила шорт-лист

В Москве состоялся финал Международного музыкального конкурса «Интервидение»

Стивен Мао, Евгений Герасимов, Мила Ершова и другие звезды посетили открытие кинофестиваля «Будем жить»

Singers Yaroslav Dronov of Russia, Duc Phuc of Vietnam and Zena Emad (L-R centre) of Saudi Arabia take part in a victory ceremony for the Intervision 2025 International Song Contest at the Live Arena Concert Hall near Moscow, Russia, September 20, 2025. Alexander Shcherbak / TASS Host Photo Agency for the Intervision Contest
Финал международного конкурса песни «Интервидение» прошёл 20 сентября в Подмосковье на площадке «Live Арена» и собрал у экранов более 4 миллиардов зрителей со всего мира. Организаторы подчеркнули уникальность шоу: использование технологий дополненной реальности, 500 волонтёров из пяти стран, участие представителей 23 государств и только один победитель.

Главный триумфатор вечера — вьетнамский артист Дык Фук. Его композиция Phù Đổng Thiên Vương принесла певцу 422 балла и первое место. В тройке лидеров также оказались исполнители из Киргизии и Катара.

В конкурсе выступили представители Белоруссии, Бразилии, Венесуэлы, Египта, Индии, Казахстана, Китая, Кубы, ОАЭ, России, Сербии, Эфиопии, ЮАР и других стран. Концерт длился более трёх часов и стал масштабным музыкальным событием осени.

Особое внимание привлёк российский артист Shaman (Ярослав Дронов), который отказался от участия в голосовании. «По законам гостеприимства не имею права претендовать на победу», — заявил певец. Его решение вызвало горячие споры: Михаил Швыдкой назвал жест достойным, а Максим Фадеев — разочаровывающим.

Певица Ольга Бузова также резко раскритиковала решение Shaman в своём Telegram-канале:

«Ярик, что это было? Как вам этот «благородный» поступок? Вся страна ждала этого дня и болела. Мне понравились выступления участников из России, Беларуси и Китая. Но зачем снимать себя с голосования — непонятно», — написала артистка.

Своё мнение о событии высказала и певица Анастасия Казанцева. По словам артистки, «Интервидение» стало смелым шагом для российской сцены:.

«Мне кажется, такие проекты всегда будут вызывать дискуссии — политика или не политика, правильный ли жест сделал Shaman… Но важно другое: мы увидели новый конкурс, на который смотрел весь мир. Да, первый блин всегда немного комом, не обошлось без шероховатостей, но это нормальный путь. Главное, что старт дан — и дальше «Интервидение» будет только расти и совершенствоваться», — отметила артистка.

Следующий конкурс «Интервидение» пройдёт в Саудовской Аравии в 2026 году.

