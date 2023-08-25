Фотовыставка Кирилла Симакова «Цитадель» открывается в МВК РАХ

Выставочный проект «Цитадель», представленный в академических залах, приурочен ко Дню города Москвы. Кирилл Симаков – художник, для которого фотография является призванием, его ремеслом и единственно важным способом передачи собственного видения окружающей среды и людей. Его богатый инструментарий позволяет охватить большой жанровый спектр: от канонических урбанистических снимков и до экспрессивных и трогательных портретов великих современников. Настоящий профессионализм, богатая насмотренность и воспитанное чувство визуального вкуса транслируются через все работы автора. В своих фотографиях он ищет красоту застроенной и природной среды, ловя редкие моменты яркой атмосферы города и ландшафта.

Кирилл Симаков. Тетрис. Москва. 2021. Собственность автора

Кирилл Симаков. Тихий шум. Карелия. 2021. Собственность автора

Кирилл Симаков. В тисках. Москва. 2021. Собственность автора

Кирилл Симаков. Золтой город. Москва. 2021. Собственность автора

Кирилл Симаков. Луна. Москва. 2021. Собственность автора

Кирилл Симаков. 360. Москва. 2021. Собственность автора

Кирилл Симаков. Храм Христа Спасителя. Москва. 2021. Собственность автора

Кирилл Симаков. Одинокое окно. Москва. 2021. Собственность автора

Экспозиция разделена на 5 тем: «Покоренный город», «Город в лицах», «Молчание природы», «Динамика линий», «Насыщенный синий», каждая из которых организована как дополняющие друг друга снимки, рассказывающие свою микро-историю об обезличенном городе, о самостоятельности цвета в природе, о футуристической и изысканной архитектуре мегаполиса. Особенно заметна в творчестве Кирилла Симакова урбанистическая фотография, которая занимает уникальное место в жанровой системе этого вида искусства: город всегда воспринимался как вместилище жизни, место с особыми ритмом и динамикой, колыбелью знаний и прогресса, источником идей и вдохновения. Многие поколения великих фотографов превращали городские виды в своего рода плацдарм для экспериментов с композицией и светом.

Подход автора к поиску тех самых уникальных ракурсов для запечатления городской жизни напоминает настоящую охоту – это ненасытный, вечно голодный взгляд в сторону необычных перспектив, нестандартных углов и увлекающей динамики города. В своих фотографиях Кирилл демонстрирует разные аспекты жизни мегаполиса – Москвы.

Фотография, как один из видов искусства, является визуальным языком, наиболее доступным для понимания и восприятия человека, по сравнению с аудиальным или текстовым изображением. Вызывая гораздо больший эмоциональный отклик у зрителя, фотография за полтора века своего существования, стала не только инструментом фиксации реальности, но и медиумом, позволяющим формировать новые смыслы. Технологические новшества, усовершенствования в передаче цвета, прогресс в печати и использование более умных материалов ставят фотографию в уникальную позицию – она служит идее воспроизводства изображений и одновременно является инструментом для художественных экспериментов.

Фотографии, представленные на выставке «Цитадель», удивляют новым прочтением знакомых жителям мегаполиса видов города, неожиданно тихими пейзажами с чистыми насыщенными цветами и редкими в природе градиентами, неочевидным подходом к изображению человека в городском пространстве.

Кирилл Симаков - мультидисциплинарный фотограф, специализирующийся на портретной, архитектурной и художественной фотографии. Его портреты известных политиков, выдающихся актёров, музыкантов, композиторов, художников: среди которых Михаил Горбачёв, Рэйф Фаэнс, Аль Пачино, Пол Уокер, Мая Плисецкая, Владимир Этуш, Василий Лановой, Эли Визел, Вуди Аллен, Михаил Горевой и т.д. украшают обложки известных изданий, печатаются в газетах, журналах, книгах, на афишах и дисках по всему миру. За последние годы он принял участие в таких международных выставках как: Venice Art fair, 2022 (Italy), Shanghai International Art Fair, 2020 (China), ‘Red Dot’ in Miami, 2019 (USA). Также у фотографа состоялось несколько масштабных персональных выставок в Москве в 2021 году: «Люди.Города.» - в залах Российской академии художеств; «Моя Москва» - в Музее Парка им. Горького и другие. В том же году стал бронзовым призёром Tokyo International FotoAwards в категории «Архитектура». Кирилл Симаков является членом-корреспондентом Отделения новейших художественных течений Российской академии художеств. В России работы фотографа представлены в галерее авторской фотографии Reportage.

Кураторы выставки: Екатерина Симакова и Алиса Лисовская, искусствовед, арт-консультант, более 10 лет работающая в сфере искусства и культуры как в России, так и в мире, преподаватель Британской высшей школы дизайна в Москве.

Дата экспонирования: 8 сентября – 8 октября 2023 года.

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