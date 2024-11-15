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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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Французский режиссер Люк Бессон прокомментировал сериал «Макрон» на ТНТ

editor
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Люк Бессон - режиссер
Люк Бессон. Фото предоставлено пресс-службой ГПМ РТВ

В Москве проходит форум «Культура. Медиа. Цифра», в рамках которого представители мировых медиа обсуждают искусственный интеллект, будущее коммуникации и защиту приватности. Одним из хэдлайнеров и спикеров форума стал известный французский режиссер, продюсер и сценарист Люк Бессон, который присоединился по видеосвязи. Его спросили о том, как он относится к теме разновозрастных отношений в кинематографе, как, например, в российском сериале «Макрон», и может ли это послужить объектом для шуток.

«Для меня любовь как вода. Это основа. И она может принимать совершенно разные формы, в зависимости от того, какую историю вы хотите рассказать. Комедию или трагедию, про молодых или про старых – как по мне, вы вольны в своём выборе. Всё зависит от вашего опыта и мысли, которую вы хотите донести», – комментирует режиссёр Люк Бессон.

Премьера сериала «Макрон» состоялась 11 ноября на ТНТ. Это история о романтических отношениях молодого парня Андрея и взрослой женщины Вики, которой предстоит знакомство с родителями возлюбленного. Поездка в небольшой городок Мезень Архангельской области станет испытанием для всех, ведь родители не знают, что Вика – не просто начальница их сына. Новая комедия Good Story Media посвящена темам принятия в семье, настоящей любви, эйджизма и детско-родительских отношений, которые влияют на людей на протяжении всей жизни. В главных ролях – Алексей Лукин, Марина Александрова, Ольга Медынич, Михаил Трухин и Александр Робак.

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