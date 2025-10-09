Фрэнк Герберт стал самым популярным автором, которому отказывали в публикации

К 105-летию со дня рождения Фрэнка Герберта, американского фантаста, подарившего миру цикл «Дюна» и другие произведения, книжный сервис Строки проанализировал, как сейчас читают авторов, которым в свое время издательства отказывали в публикации. Первое место в рейтинге занял Фрэнк Герберт, а самой популярной книгой стала первая часть цикла под названием «Дюна».

9 октября, в день рождения Фрэнка Герберта, книжный сервис Строки составил рейтинг авторов, которым отказывали в публикации рукописей. В список вошли авторы, известные по всему миру, чьи произведения считаются культовыми.

Первое место по потреблению в Строках занял Фрэнк Герберт, получивший 23 отказа в публикации своего первого романа из цикла Дюны. На втором оказался Джордж Оруэлл, чьё произведение «Скотный двор» получило 20 отказов, а на третьем Маргарет Митчелл, её главный роман, переведенный на более чем 37 языков, отказалось издавать 38 издательств. В топ-5 также вошли Стивен Кинг, его первая рукопись «Кэрри» собрала 30 отказов и Кэтрин Стоккет, чье историческое произведение «Прислуга» получило рекордное количество отказов — 60 штук.

В десятке лидеров также оказались такие авторы, как Владимир Набоков, Стефани Майер, Джон Гришем, Марсель Пруст и Уильям Голдинг.

Самыми популярными книгами авторов, чьи произведения когда-либо отказывали издавать, стали «Дюна» Фрэнка Герберта, «1984» Джорджа Оруэлла и «Прислуга» Кэтрин Стоккет, а также ещё два произведения Фрэнка Герберта «Дети Дюны» и «Бог-император Дюны».

Интересно, что большую часть авторов рейтинга больше всего читают женщины, кроме Джорджа Оруэлла. Мужчины выбирают его книги на 17% чаще женщин.