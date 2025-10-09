Оплата публикаций

РАСПРОДАЖА

Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполняется 10 лет! Все эти годы мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле прошлого года мы открыли Интернет-магазин VipArt24.ru. А 1 января 2025 года запустили Культурно-просветительскую программ «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK». В настоящее время в рамках Программы проходит Творческий конкурс «Дорога к звёздам». COSMOTRACK – это глобальный проект над которым мы будем работать ближайшие 10 лет. Всё только начинается, друзья!

Новое на сайте

Домой366INFO.RUФрэнк Герберт стал самым популярным автором, которому отказывали в публикации

Фрэнк Герберт стал самым популярным автором, которому отказывали в публикации

editor
By editor
53
дюна
Иллюстративное изображение к роману Фрэнка Герберта «Дюна»

К 105-летию со дня рождения Фрэнка Герберта, американского фантаста, подарившего миру цикл «Дюна» и другие произведения, книжный сервис Строки проанализировал, как сейчас читают авторов, которым в свое время издательства отказывали в публикации. Первое место в рейтинге занял Фрэнк Герберт, а самой популярной книгой стала первая часть цикла под названием «Дюна».

9 октября, в день рождения Фрэнка Герберта, книжный сервис Строки составил рейтинг авторов, которым отказывали в публикации рукописей. В список вошли авторы, известные по всему миру, чьи произведения считаются культовыми.

Первое место по потреблению в Строках занял Фрэнк Герберт, получивший 23 отказа в публикации своего первого романа из цикла Дюны. На втором оказался Джордж Оруэлл, чьё произведение «Скотный двор» получило 20 отказов, а на третьем Маргарет Митчелл, её главный роман, переведенный на более чем 37 языков, отказалось издавать 38 издательств. В топ-5 также вошли Стивен Кинг, его первая рукопись «Кэрри» собрала 30 отказов и Кэтрин Стоккет, чье историческое произведение «Прислуга» получило рекордное количество отказов — 60 штук.

В десятке лидеров также оказались такие авторы, как Владимир Набоков, Стефани Майер, Джон Гришем, Марсель Пруст и Уильям Голдинг.

Самыми популярными книгами авторов, чьи произведения когда-либо отказывали издавать, стали «Дюна» Фрэнка Герберта, «1984» Джорджа Оруэлла и «Прислуга» Кэтрин Стоккет, а также ещё два произведения Фрэнка Герберта «Дети Дюны» и «Бог-император Дюны».

Интересно, что большую часть авторов рейтинга больше всего читают женщины, кроме Джорджа Оруэлла. Мужчины выбирают его книги на 17% чаще женщин.

Предыдущая статья
«Агитбригада. Серая зона» собрала актёров от Симферополя до Ноябрьска
Следующая статья
The Beatles, Metallica, Queen, Nirvana и другие культовые группы

Новое в рубрике

Все коммуникации и обращения в редакцию происходят в письменном виде только по e-mail: info@artmoskovia.com

© 2015–2025. Сетевое СМИ «АртМосковия», сайт artmoskovia.ru (Входит в состав Издательского проекта СМИ «АртМосковия»). Регистрирующий орган — Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 62117 от 19.06.2015. Учредитель – О.П. Неснова. Главный редактор – О.П. Неснова. Редакция не является юридическим лицом.

16+

Рейтинг@Mail.ru