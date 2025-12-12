Оплата публикаций

Устойчивое развитие в условиях цифровой трансформации обсудили в Московском Политехе

московский политех

В Московском Политехе прошла XVII Международная научно-практическая конференция «Управление устойчивым развитием России в условиях цифровой трансформации» памяти заслуженного деятеля науки РФ В.И. Кравцовой*.

На секциях были представители научно-образовательных организаций Казахстана, Беларуси, Сирии, Бангладеша, Ирана, ДР Конго, Албании, Молдавии, Таджикистана, Узбекистана, Азербайджана, Болгарии, Кыргызстана, Сьерра-Леоне, ОАЭ, а также таких вузов России, как МГУ им. Ломоносова, РАНХиГС, РЭУ им. Плеханова, Финансового университета при Правительстве РФ, РГГУ, ВШЭ, РУДН и других.

Целью конференции стало представление научных и практических достижений, обмен опытом, укрепление международного сотрудничества и привлечение молодежи к решению актуальных задач устойчивого развития в эпоху цифровизации. Основная тема докладов, прозвучавших на конференции, была посвящена объединению усилий научного сообщества и бизнеса для решения фундаментальных проблем устойчивого развития социально-экономического потенциала России.

московский политех - эксперты отрасли

Пленарное заседание открыли ведущие эксперты в области экономики и управления:

  • Сухарев Олег Сергеевич, д.э.н., профессор, главный научный сотрудник Института экономики РАН;
  • Никоноров Сергей Михайлович, д.э.н., профессор, директор Центра исследования экономических проблем развития Арктики МГУ;
  • Иванова Ольга Петровна, д.э.н., профессор, заместитель директора Института экономики НовГУ;
  • Герасимова Елена Борисовна, д.э.н., профессор Финансового университета при Правительстве РФ;
  • Ресалат Абу Мохаммад Мохнуддин, сооснователь «Russian On the Go» (Бангладеш);
  • Анопченко Татьяна Юрьевна, д.э.н., профессор РЭУ им. Г.В. Плеханова;
  • Катанаев Николай Трофимович, д.т.н., профессор;
  • Акбаров Анвар Ниджат оглы, заместитель директора Дом-музея Самеда Вургуна (Азербайджан).

В своих выступлениях спикеры затронули ключевые вызовы цифровой трансформации для социально-экономических систем, представили результаты исследований и лучшие практики управления в новых условиях.

Студенческие научно-технические доклады прозвучали на шести тематических секциях после пленарного заседания. По результатам конференции будет опубликован сборник лучших научных докладов.

«Проведение такой масштабной международной конференции подтверждает роль Московского Политеха как одной из ведущих площадок для диалога между наукой, образованием, бизнесом и государством по актуальным вопросам устойчивого развития, — отметила заведующая кафедрой «Менеджмент», заместитель председателя оргкомитета Елена Эдуардовна Аленина. — Мы видим высокий интерес со стороны профессионального сообщества и молодежи, что позволяет нам совместно искать эффективные ответы на вызовы современности».

лекция в московском политехе

________________
* Валентина Ильинична Кравцова [1936 – 2011] — выдающийся специалист в области экономики, организации, управления, доктор экономических наук, академик четырех Международных общественных академий, известный ученый и педагог, профессор, Лауреат премии Правительства Российской Федерации в области образования (2004 г.) за «Комплексное исследование «Инновационная модель и система опережающей подготовки специалистов для конкурентоспособного развития России в XXI веке». С 1992 года работала в Московском государственном техническом университете «МАМИ» в должности заведующей кафедрой Маркетинга и менеджмента, совмещая работу на этой должности с работой ректора Института мировой экономики (1994-2003 гг.).

Фото: пресс-служба Московского Политеха

