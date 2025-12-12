Кинодебют Дарьи Лебедевой «Сводишь с ума» заработал 100 миллионов в прокате

Фильм «Сводишь с ума» стал самым кассовым дебютом 2025 года среди картин, поддержанных Министерством Культуры РФ. Романтическая комедия с Милой Ершовой и Юрием Насоновым в главных ролях вышла в прокат 9 октября, цифровая премьера состоялась 6 ноября, но уже третий месяц российские кинотеатры продлевают прокат — фильм продолжает собирать залы и привлекать зрителей разных возрастов. Сборы фильма превысили планку в 100 миллионов рублей (данные по России и СНГ). А с сегодняшнего дня подписчикам онлайн-кинотеатра START доступен фильм о фильме, который расскажет, как молодому режиссеру Дарье Лебедевой удалось собрать идеальный мэтч в съемочной команде и осуществить свою мечту: идею из короткометражки перенести на экран в виде полноценной, теплой, доброй истории любви.

«Сводишь с ума» активно обсуждают на просторах интернета, где посмотревшие рекомендуют фильм своим друзьям. Юмор, романтика, захватывающий небанальный сюжет, химия, которая возникает на экране между актерами, саундтрек и, конечно, атмосферные виды Петербурга — вот что чаще всего отмечают пользователи соцсетей — за что фильм полюбили и что сделало его настоящим кинособытием этой осени. Проект вошел в авторитетный рейтинг Кинопоиск Топ-250, получив редкий положительный рейтинг 8,5.

По сюжету Алиса заселяется в просторную квартиру в Санкт-Петербурге, в которой начинает сбоить зеркало, показывая юной квартирантке параллельную реальность той же самой квартиры. Вот только проживает в этой параллельной реальности не Алиса, а тусовщик Иван. Сумеют ли молодые люди распознать настоящую любовь и по силам ли им окажется объединить свои миры, чтобы встретиться в реальной жизни и просто прикоснуться друг к другу?

Образы возлюбленных из параллельных миров воплотили на экране Мила Ершова («Неверные», «Плейлист волонтера», «По щучьему велению») и Юрий Насонов («ЮЗЗЗ», «Золотое дно», «Майор Гром: Чумной Доктор»). В актерский состав также вошли: Антон Васильев («Хрустальный», «Открытый брак»), Людмила Артемьева («Сваты», «Баба Яга спасает мир», «Гости из прошлого»), Антон Артемьев («АльфаРомео», «Подростки. Первая любовь», «Лихие») и Надежда Иванова («Пингвины моей мамы», «Мир! Дружба! Жвачка!»).

«На старте проката прогноз кинотеатральных сборов был 15 миллионов рублей. Ну, не ходят у нас в стране на ромкомы. Я сначала расстроилась, а потом обратилась к своим друзьям и выпускникам из сценарной академии, где я преподаю, с просьбой выкладывать после просмотра в соцсети видеоотзывы. И многие откликнулись! Десятки моих подписчиков поменяли аватарки своих тг-каналов, поставив вместо фото постер фильма. Так фильм обратил на себя внимание. Это было как настоящее чудо! И оно продолжается по сей день: сарафан работает ,зрители идут и идут смотреть наше классное кино о любви!», — рассказала режиссер Дарья Лебедева.