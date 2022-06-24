Фронтмен группы «ПИКЧИ!» стал участником показа Rick Owens в Париже

23 июня 2022 года молодой российский музыкант из Пензы, солист группы «ПИКЧИ!», модель, Олег Седанцов, принял участие в показе новой коллекции Rick Owens (S/S 23).

Олег Седанцов и Рик Оуэнс

Коллекция этого сезона названа «Эдфу» в честь египетского храма, поездка в который вдохновила Рика Оуэнса.

Грандиозное шоу состоялось в Токийском дворце в Париже. В показе были задействованы уникальные декорации, летающие огненные шары, а сама коллекция стала призывом дизайнера к некоторому порядку.

«Мы все были так встревожены ситуацией в мире и постоянным онлайн-метанием камней, что я хотел предложить некоторый порядок и дисциплину…», – говорит американский модельер и дизайнер одежды, Рик Оуэнс.

При создании одежды были использованы волокна, считающиеся самыми прочными в мире, китчевые и кричащие цвета, интересные силуэты.

Одной из моделей на показе стал молодой российский музыкант, фронтмен группы «ПИКЧИ!», артист лейбла «ПОДЗЕМКА РЕКОРДС», модель агентства «Neon Models», Олег Седанцов.

«Два дня мы готовились к показу уже в Париже: ходили на примерки, тест макияжа, прически. Мне, кстати, уложили волосы, а на затылок прикрепили несколько длинных прядей, так, что у меня была косичка. Было непросто (оттого и интересно): мы ходили на 15 сантиметровых платформах, а во дворце очень много лестниц, при этом ты не можешь смотреть вниз, а можешь только прямо. Еще у меня еще были очень длинные штаны, поэтому ноги постоянно путались. И всё это под палящим солнцем.

Но на самом деле всё понравилось! Очень классная атмосфера, все веселые и довольные. Рик Оуэнс – реально крутой, всегда улыбается и шутит».

К слову, это уже не первое участие Олега в мировых модных показах. Дебют Олега в качестве приглашенной модели состоялся на показе мужской осенне-зимней коллекции Prada (Prada F/W 22 (Exclusive)) в Милане. Также Седанцов был участником показа коллекции Рафа Симонса в Бельгии.

Стоит отметить, что модельная карьера Олега не мешает ему заниматься музыкой: группа «ПИКЧИ!» набирает популярность, парни активно работают над новым материалом, недавно выпустили новый ЕР «МЕРТВОЕ МОРЕ», 30 июня выступают с концертом в Питере и скоро поедут с сетами на фестиваль в Екатеринбург и Пермь.

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