ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА МОСКОВСКОЙ НЕДЕЛИ МОДЫ ПРОДОЛЖАЕТ РАБОТУ

Продолжает работу деловая программа Московской недели моды. Второй день в «Зарядье» прошёл совместно с Союзом русских байеров: сразу несколько сессий были направлены на то, чтобы выявить самые актуальные вопросы и проблемы российского ритейла. На Тверской площади прошли мастер-классы и лекции «Модный цех. Образовательная программа РГУ имени А. Н. Косыгина (ТЕХНОЛОГИИ. ДИЗАЙН. ИСКУССТВО)». На сессиях деловой программы Tech in Fashion на ВДНХ обсудили моду будущего. Кроме того, деловая программа проходит в культурных учреждениях столицы. С расписаниями мероприятий можно ознакомиться на сайте Московской недели моды moscowfashion.ru

День начался сессией «Что ждут байеры и покупатели от российских марок в разных регионах России», модератором которой выступила Татьяна Балдецкая, совладелец консалтинговой компании для Fashion Retail. Приглашённые эксперты – байеры из разных регионов страны – с воодушевлением рассказали о том, что они всегда находятся в поиске новых качественных марок и ждут возможностей работать с российскими дизайнерами.

«До известных событий на рынке было большое количество товаров, спрос превышал предложение, – сказала Наталья Черникова, байер LA SCALA, Орёл. – Те, кто любил «тяжёлый люкс», не откажутся от него, будут покупать за границей. Но есть и другие покупатели, которые хотят более интересных, интеллектуальных предложений и ждут их от российских брендов».

На вопрос, каким критериям должен соответствовать бренд, чтобы попасть в закупку, Наталья сказала, что бренд должен быть уникальным, с собственным стилем, со своей посадкой: «Я очень люблю дизайнера из Петербурга Татьяну Котегову. Если человек появляется в её вещи, сразу видно – это она».

Надежда Филиппова, основатель и владелица салонов люксовой одежды NaDIne и Flamingo из Новосибирска, сказала, что с гордостью продаёт бренды, которые ничем не отличаются от итальянских: «Есть спрос, мы не даже успеваем заказывать».

«Если есть уверенность и харизма, ничего не надо бояться», – дала она напутствие российским дизайнерам.

Тема воздействия закупщиков и брендов была продолжена на следующей сессии «Ошибки и рекомендации при работе с байерами». Здесь специалисты поделились кейсами из собственной многолетней практики закупок.

Наталья Воронкова, основатель и байер Buonvicini из Воронежа, сказала о важности сторителлинга: «У вашего бренда должна быть красивая история, которую наш бутик мог бы транслировать своим клиентам. Все хотят не просто купить вещь, все хотят иметь причастность к чему-то удивительному».

С ней согласилась Раиса Магомедова, байер Magnifique Boutique из Махачкалы: «Импортозамещение должно быть конкурентоспособным. Важно отличаться от остальных, поскольку покупатель люксового и премиального сегмента избалован большим количеством предложений».

В рамках паблик-тока «Что такое метавселенная и почему вам нужно там оказаться» встретились блогеры, художники и просто увлечённые люди, интересующиеся феноменом цифровой реальности. Они обсудили, что такое метавселенная и зачем она нужна пользователям. Выяснили, какие существуют метавселенные, как туда попасть, где и зачем продавать NFT, а также как использовать виртуальный мир для маркетинга и пиара реальных брендов.

«Глобализация толкает людей к переходу в цифровой мир. Нашей реальности мало. Нужна ещё какая-то надстройка, которая убирает все границы, убирает языковые барьеры, где будет общее пространство, где все люди Земли будут строить общую экономику, новое общение», – сказал диджитал-художник Максим Арнаутов.

«История про метавселенные и NFT в частности, – добавила Евгения Плотникова, основатель Ed-платформы NFT CONF, – это история про уважение труда. То есть в будущем вы не сможете просто зайти в интернет и скачать какую-то картинку. Вы должны будете заплатить за эту картинку автору. Теперь любой ваш контент, продукт или услуга – вы всё это можете монетизировать через метавслеленные».

Егор Сонин, редактор Telegram-канала «Нецифровая экономика», заметил, что по прогнозам, индустрия метавселенных сгенерирует около 5 триллионов долларов к 2030 году.

Также участие в паблик-токе приняла Евгения Белоусова, главный редактор Telegram-канала «Луис Иванович Вьютон».

Совместно с Союзом русских байеров состоялась профессиональная сессия «Цикл закупок: как дизайнерам и ритейлерам продавать коллекции на изменившемся рынке?» Спикерами выступили Михаил Коловангин, байер ЦУМ, Виктория Андреянова, основатель и дизайнер Victoria Andreyanova, Константин Андрикопулос, директор по развитию Bosco di Ciliegi.

Сессия «Made in Russia: как поднять ценность локальных брендов среди покупателей», организованная совместно с Союзом русских байеров, была призвана ответить на один из самых важных на данный момент вопросов в индустрии.

«Самый недооцененный тренд по продвижению ценности бренда – локальность, фраза «Произведено в России». Мы как-то всё время стеснялись, что у нас есть свои бренды, своя культура, пытались это заместить. Теперь локальность становится востребованной, и это надолго», – выразил своё мнение Александр Перемятов, президент Magic Group.

На вопрос «Через что доносить ценность бренда клиенту?» Наталья Ланкова, основатель торгово-производственной компании BUSINESSLINE из Ульяновска, ответила: «Для начала нужно понимать, про что ваш бренд, чем вы занимаетесь, где находится ваша целевая аудитория. Мы производим женскую деловую одежду и продвигаем её через крупные деловые мероприятия, форумы, это делает бренд узнаваемым».

Модератор дискуссии Юлия Бевзенко, генеральный директор консалтингового агентства All about luxe, дала совет всем, кто только планирует запустить собственный бизнес в модном мире: «Шить нужно только тогда, когда вы не можете не шить», добавив, что ценность бренда должна быть простая, понятная и искренняя.

Во второй половине дня Елена Бугранова, президент Союза русских байеров, основатель оптового шоурума Via Del Buyer, провела практикум на тему «Как начать сотрудничество с ритейлерами и выстроить комплексную систему продаж».

Будучи специалистом с огромным опытом работы в разных областях модной индустрии, Елена рассказала об ошибках, которые часто допускают владельцы брендов в работе с ритейлом, а также о том, как грамотно выстроить бизнес – от концепции бренда и разработки дизайна до ценообразования и каналов продаж. Предложила взглянуть на это в комплексе, увидеть взаимосвязь одного пункта от другого. И дала серию простых и чётких советов для начинающих fashion-предпринимателей:

«Самый верный путь – найти надёжное производство, а это нелегко. Пробуйте сотрудничество с небольших партий. Идеально, если в одном месте отшивают и образцы, и всю коллекцию».

«Не забывайте заключать договоры, не надейтесь на честное слово».

«Определите для себя, чем занимаетесь вы лично, а что будете делегировать».

«Просчитайте бизнес-план».

Паблик-ток совместно с Союзом русских байеров «Что может дать ритейл локальной моде сегодня» провели: Александр Перемятов, президент Magic Group, Ольга Кредина, fashion-консультант, Георгий Ростовщиков, президент Международной ассоциации байеров, Акмаль Саидханов, генеральный директор маркетплейса для дизайнеров из России «МОСМО», Айна Дениева, основатель бренда Talents Club.

Вечером состоялся семинар, организованный медиахолдингом PROfashion специально для производителей одежды и продавцов текстиля – «Эпоха открытий: где и как искать новые материалы и поставщиков». Его модератором выступила Ксения Веселова, руководитель Ресурсного инновационного центра биодизайна и бионаноматериалов РГУ им. А.Н. Косыгина.

Эксперты текстильного бизнеса обсуждали самые животрепещущие вопросы поставок тканей из-за рубежа и производства российского текстиля. Маргарита Морданова, представляющая текстильное агентство производителей тканей из Европы MSFabrics, сказала, что на данный момент многие европейские фабрики открыты для российских покупателей и готовы сотрудничать: «Поток тканей из Европы не остановился».

Наталья Рогачева, производитель и поставщик трикотажного полотна и тканей Olivia Cloth, подтвердила её слова, добавив, что международным фабрикам по-прежнему интересен наш рынок и они находят пути для взаимодействия и сотрудничества.

Алена Уварова, производитель текстиля из льна и конопли, рассказала: «Ивановские предприятия, которые традиционно работают со льном, – это поставщики практически всего льна для Zara Home, H&M Home. Если вы встретите в европейском бренде лён – то, скорее всего, это белорусский лён, сотканный на российских фабриках. Как и «Шуйские ситцы», которые полностью обслуживали бренд IKEA».

Она обратила внимание, что сырьё для натуральных тканей, выпущенных за рубежом, вполне может быть российским: «Во Франции никогда не было запрета на техническую коноплю, но у них нет столько земли, чтобы её вырастить».

«Мы продаём сырьё за границу, поскольку у нас нет своих прядильных производств, чтобы его обработать», – добавила Ксения Веселова.

Деловая программа второго дня Московской Недели моды завершилась круглым столом «Fashion-стайлинг: где, как и с кем работать?», в котором приглашённые спикеры отвечали на вопросы из зрительного зала.

Стилист, основательница школы стилистов Self Made Studio Оля Слово, стилист Никсон Глумов и основатель Get Outfit Ким Санжиев рассказали о важности формирования собственной эстетики.

В ответ на вопрос «Как продвигаться fashion-стилисту?» Оля Слово ответила, что нужно наработать знакомства и следить за мероприятиями, связанными с модой, что важно быть работоспособным и не держать обиды на тех, кто отказал тебе в работе над проектом.

«Нужно понять, в чём ваша ДНК, кто вы и что вы. Как только вы поймёте, в чём ваша эстетика – её нужно везде транслировать и транслировать», – подчеркнула она.

Организатор Московской недели моды — Фонд моды при поддержке Правительства Москвы.

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