Габриэла Миракян выпустила дебютный сингл «За горизонтом мечты»

14 ноября выходит «За горизонтом мечты» — первый сингл 16-летней Габриэлы Миракян, полуфиналистки шоу «Перепой звезду» на Первом канале и участницы Umbria Jazz (Италия).

«За горизонтом мечты» — поп-баллада с элементами госпела о моменте, когда мечта становится выбором. Когда отпускаешь прошлое и говоришь «да» тому, что меняет всё. Трек начинается камерно и разворачивается к торжественному финалу с живым бэндом и хором. Голос Габриэлы — мощный бархат, который обволакивает и зажигает одновременно.

«Все спрашивают: а что там, за горизонтом мечты? И я отвечаю: ты. Твоя смелость, твой выбор, твоя жизнь, которая началась, когда ты перестал ждать. За горизонтом нет волшебства — там просто ты, который решился идти», — рассказывает Габриэла о своём дебютном сингле.

Габриэле всего 16, но за плечами — выступление на Umbria Jazz в Италии в составе Berklee College of Music, статус самого молодого сертифицированного члена международной вокальной ассоциации Estill Voice International и полуфинал шоу «Перепой звезду» на Первом канале.

Релиз сингла — 14 ноября на всех цифровых платформах. Официальная презентация — 15 ноября на главной сцене клуба Алексея Козлова.