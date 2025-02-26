Объявлены ведущие Премии «Золотой Граммофон» в Санкт-Петербурге

Стали известны имена ведущих большого концерта лауреатов Национальной музыкальной Премии «Золотой Граммофон», который состоится в Ледовом дворце Санкт-Петербурга.

Традиционно после проведения церемонии «Золотой Граммофон» в столице настал черед Санкт-Петербурга с его неповторимой культурной атмосферой.

В этот вечер хорошее настроение и позитивные эмоции будут создавать харизматичные ведущие – певица и актриса Елена Север и певец и телеведущий Вячеслав Макаров.

Радиостанция «Русское Радио» подготовила для жителей Северной столицы уникальный концерт: на сцену выйдут обладатели статуэток «Золотой Граммофон» с композициями разных лет.

В этот раз «Русское Радио» пригласило на сцену как признанных профессионалов поп-музыки, так и начинающих исполнителей, песни которых завладели сердцами миллионов радиослушателей нашей страны.