Галерея на Шаболовке открывает выставку современных художников «Общее будущее»

9 августа 2023 года Галерея на Шаболовке Объединения «Выставочные залы Москвы» открывает выставку современных художников «Общее будущее», которая станет продолжением темы выставки «У ворот коммуны».

Елена Шагранова. Город будущего

В 1920-х годах раннесоветское общество пыталось создать новые формы совместного быта и сосуществования, но этим начинаниям не суждено было сбыться. А что если бы этот порыв мог реализоваться? Об этом остается только догадываться, однако невозможно не замечать отголоски авангардных идей в современности. Сегодня коллективность раскрывается на новом технологическом витке: от локальных чатов и районных групп, социальных сетей и экономики совместного пользования до визионерства и современных трактовок утопических идей.

В рамках новой выставки художникам было предложено поразмышлять на тему коллективных практик и представить мир, в котором утопические идеи коммуны могли бы быть реализованы. В итоговую экспозицию вошли работы молодых и уже состоявшихся авторов, по-разному трактующих коллективность и видящих разные сценарии будущего.

Следуя за авангардистами, опережавшими свое время и предлагавшими зрителю искусство, казалось бы далекое от действительности, в своих работах современные художники также пытаются уловить формирующуюся новую реальность. Могут ли идеи, вдохновлявшие строителей нового советского общества, резонировать с современностью? Какие перспективы развития социума сегодня воспринимаются с тревогой, а какие дают повод для оптимизма? На эти и другие вопросы предлагает поразмышлять выставка «Общее будущее», намечая несколько ключевых тем.

Идеи коллективного действия в парадигме децентрализации, разнообразия и спонтанности прослеживаются в работах Юлии Азаровой, Андрея Бубликова, художественной группы «Новая целостность». В работах Натальи Ершовой и Ирины Гусевой будущее человечества предстает в симбиозе с техникой и искусственным интеллектом. Обсуждение блокчейн-технологий, экологической осознанности, роли религий и духовных практик находят отражение в произведениях Полины Крутовой, Елена Соболевой, Анны Кириллиной. Многие художники напрямую обращаются к наследию русского авангарда, переосмысливая его в современном контексте.

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