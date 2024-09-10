Галерея pop/off/art представляет выставку Вики Бегальской и Александра Вилкина «Охра»

Пленэр. Вика Бегальская, Александр Вилкин. 2023. Холст, темпера, дерево. 157,5х61,5 см

Новый выставочный сезон 2024-2025 года галерея pop/off/art откроет проектом «Охра» художественного дуэта Вики Бегальской и Александра Вилкина – одних из ведущих авторов современной российской арт-сцены. В экспозиции представлена темперная живопись на холсте последних трех лет – с 2022 по 2024 года.

Продолжая линию предыдущих проектов, Бегальская и Вилкин вновь обратятся к индивидуальной мифологии и создадут поэтический мир с различными, характерными для своих произведений, образами и героями: обезьянами, гиенами, собаками, скелетами. Картины дуэта соединят в себе живописные и графические приемы, где холст выступит не просто основой для создания пространства, а полем действия, активным элементом изображения. Зритель увидит многосоставные произведения и авторское оформление – уже узнаваемые приемы художников по работе с картиной.

Несмотря на то, что в произведениях будет встречаться много оттенков охры (от песочной до умбры), название проекта отсылает не только к цвету. Охра – это природный пигмент, состоящий из гидрата окиси железа с примесью глины, который со временем палеолита использовался для росписи пещер. Но также охра обладает дезинфицирующими, репеллентными и сакральными свойствами: она использовалась в лечении и в ритуалах погребения в разных культурах.

Одна из постоянных черт произведений проекта – пребывание героев в постоянном движении, в пути, в скитании. «Охра – это то, что под ногами», – говорят художники, имея в виду широкое распространение данных оттенков в мире, особенно в пустыне. Последняя в мировой культуре часто становилась территорией для создания новой общности, побега от текущей системы. Посредством экспозиционного решения Бегальская и Вилкин введут зрителя в пространство живописи, которое окажется не только актом эскапизма, но и умозрительной практикой, полем воображения, созидающим и объединяющим.