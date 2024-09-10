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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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Галерея pop/off/art представляет выставку Вики Бегальской и Александра Вилкина «Охра»

editor
By editor
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Вика-Бегальская-&-Александр-Вилкин.-Пленэр.-2023.-Холст,-темпера,-дерево.-157,5х61,5-см.jpg

Пленэр. Вика Бегальская, Александр Вилкин. 2023. Холст, темпера, дерево. 157,5х61,5 см

Новый выставочный сезон 2024-2025 года галерея pop/off/art откроет проектом «Охра» художественного дуэта Вики Бегальской и Александра Вилкина – одних из ведущих авторов современной российской арт-сцены. В экспозиции представлена темперная живопись на холсте последних трех лет – с 2022 по 2024 года.

Продолжая линию предыдущих проектов, Бегальская и Вилкин вновь обратятся к индивидуальной мифологии и создадут поэтический мир с различными, характерными для своих произведений, образами и героями: обезьянами, гиенами, собаками, скелетами. Картины дуэта соединят в себе живописные и графические приемы, где холст выступит не просто основой для создания пространства, а полем действия, активным элементом изображения. Зритель увидит многосоставные произведения и авторское оформление – уже узнаваемые приемы художников по работе с картиной.

Несмотря на то, что в произведениях будет встречаться много оттенков охры (от песочной до умбры), название проекта отсылает не только к цвету. Охра – это природный пигмент, состоящий из гидрата окиси железа с примесью глины, который со временем палеолита использовался для росписи пещер. Но также охра обладает дезинфицирующими, репеллентными и сакральными свойствами: она использовалась в лечении и в ритуалах погребения в разных культурах.

Одна из постоянных черт произведений проекта – пребывание героев в постоянном движении, в пути, в скитании. «Охра – это то, что под ногами», – говорят художники, имея в виду широкое распространение данных оттенков в мире, особенно в пустыне. Последняя в мировой культуре часто становилась территорией для создания новой общности, побега от текущей системы. Посредством экспозиционного решения Бегальская и Вилкин введут зрителя в пространство живописи, которое окажется не только актом эскапизма, но и умозрительной практикой, полем воображения, созидающим и объединяющим.

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