Галерея Ruarts представляет персональную выставку Дмитрия Цветкова «Песенка спета». Зритель увидит новые произведения – графику и предметы, специально созданные для проекта. Как и прежде, основой визуального языка Цветкова являются крошечные человечки – «цветковский народ», которые тоже будут представлены на выставке, как отдельные объекты.

Название «Песенка спета» пришло из жизни, это не трагический конец, а скорее ирония. С самого начала свои нотные рисунки Цветков называл «колыбельные» или «песенки», они служили отдушиной в свободное время от изматывающих коммерческих заказов. По словам автора, он начал свою графическую серию на стихи любимых поэтов более 20 лет назад. «Колыбельная» со строчками Иосифа Бродского была впервые экспонирована на выставке «Личное пространство» в галерее Ruarts в декабре 2022, некоторые нотные листы Цветкова уже были показаны в Музее Москвы, Красноярске и Берлине. Теперь это наконец-то выросло в отдельный масштабный проект.

Многолетний творческий поиск Цветкова привел к объединению поэзии и музыки в его графических работах. Художник обращается к внутренним переживаниям, к музыкальным фразам, заставляющим танцевать «цветковский народ». Таким образом, человечки играют ведущие роли в заданном сценарии выставки. «Когда я рисую свою “мелкую бисерную нечисть”, сочиняется музыка – странная, сделанная из крючков и человечков, понятная только мне. Я не учился в консерватории и не занимался сольфеджио, в моем случае это не так важно. Я рисую свою музыку, рисую кропотливо и медленно. Бороться с этим невозможно, это часть меня», – комментирует проект Цветков. Помимо серии листов на выставке будут представлены объекты в виде барабанов и виолончели, призванных «сыграть» немую мелодию художника. Убрав основное назначение предметов – издавать звук, Цветков создает симулякры – скорее символы, чем реальные инструменты. Смещение акцента с утилитарной сути предметов в категорию эстетики поднимает вопрос о предназначении искусства. «Искусство никому ничего не должно, тем более быть пригодным. Цель искусства – искусство», – Дмитрий Цветков.

Даты проведения: 2 июня – 2 июля.

Дмитрий Цветков. О природе вещей. Серия «Песенка спета». 2023. Бумага, тушь, 85х122 см





Дмитрий Цветков. Не выходи из комнаты, не совершай ошибку. Серия «Песенка спета». 2023. Бумага, тушь, 85х122 см

Дмитрий Цветков. Колыбельная «Дарвин и синичка». Серия «Песенка спета». 2023. Бумага, тушь, 85х122 см

Дмитрий Цветков Родился в 1961 году в Коломне. В 1988 году окончил факультет живописи Московского государственного художественного института им. В.И. Сурикова. С 1988 по 1991 год работал в комбинате монументальной живописи в Москве. С 1991 по 1993 год жил и работал в Нью-Йорке. В 1996–1997 годы работал художником в газете “The Moscow Times”, с 1998 по 2001 год – в газете «Известия». В 2006 году стал стипендиатом фонда Иосифа Бродского в Риме. В 2007 году был удостоен премии «Мастер» (инициатива кураторов галереи «Ковчег», Москва) за лучшую выставку года. В 2010 году стажировался в фонде Civitella Ranieri, Италия. Номинант премии Кандинского 2008, 2009, 2012 годов. Помимо живописных и графических произведений, Дмитрий Цветков создает работы с использованием декоративно-прикладных техник, таких как шитье, бисероплетение, вышивка, вязание и создание гобеленов. Одежда, аксессуары, игрушки и предметы обихода являются для автора не функциональными объектами, а медиумом и материалом для художественной практики. Работы Дмитрия Цветкова включены в фонды ведущих музеев, таких как Государственная Третьяковская галерея, Государственный Русский музей, Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина, Московский музей современного искусства и других.

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