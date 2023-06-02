Череповецкий государственный университет вошёл в состав ИОТ-консорциума вузов

Соглашение о вступлении ЧГУ в ИОТ-консорциум подписано 1 июня в Москве - в первый день Второго всероссийского ИОТ-слёта. Скрепили решение о партнерстве своими подписями председатель Совета ИОТ-консорциума Владимир Рахтеенко и проректор по цифровой трансформации ЧГУ Алёна Смыслова.

«Вновь появляющиеся и меняющиеся процессы в университете требуют новых цифровых решений – именно так, а не наоборот. Наш университет внедряет индивидуализацию через проекты, под проекты подтягиваются дисциплины - чтобы качественно выполнить проект, нужно восполнить образовательные дефициты, доукомплектоваться либо за счет новых членов команд, либо за счет изучения новых курсов. И когда мы масштабировали проектное обучение на весь университет, мы поняли, что вручную нам «не разрулить»: появляются ошибки, человеческий фактор, мы теряем студентов в мощной динамике движения контингента (кто-то отчисляется, кто-то восстанавливается, кто-то переводится к нам с других университетов). Нам нужно было цифровое решение, - отметила Алёна Смыслова. - Совместно с Modeus мы отпилотировали проект, опробовали функционал конкретно на нашей модели. Поняли, что этот функционал достаточно универсален и может подойти различным университетам. Сейчас мы вступили в ИОТ-консорциум, чтобы как полноправные участники сообщества использовать эту цифровую платформу в Череповецком государственном университете».

Уже более 40000 студентов нескольких российских университетов постоянно работают с платформой Modeus - цифровым продуктом, внесенным в реестр отечественного ПО и обеспечивающим переход на ИОТ (индивидуальные образовательные траектории) с возможностью свободного выбора курсов и организации сетевого взаимодействия между университетами.

В апреле 2021 года передовые российские вузы объединились в консорциум на базе платформы Modeus от компании CUSTIS, чтобы совместно работать над темой цифровой трансформации высшего образования в России. Внедрять ИОТ в свои рабочие процессы намерены 75 % вузов, подавших заявки на участие в программе «Приоритет-2030», лидеры ИОТ-консорциума начали эту работу в 2017 году и уже получили значительные результаты. В университетах консорциума – более 150000 студентов.

На сегодня в ИОТ-консорциум входят ТюмГУ, УрФУ, НИЯУ МИФИ, Сеченовский Университет, ТГУ, САФУ, ДВФУ, ТИУ, СПбГЭТУ «ЛЭТИ», ЮФУ, НГУ, ЯГТУ, ЧГУ. При консорциуме создана образовательная структура - ИОТ-университет.

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