Галерея Syntax представила выставку Валерия Чтака (1981–2024) «Это не все, но многое»

В экспозиции представлено около 70 произведений из собрания семьи художника, включая живопись, графику и объекты. Выставку дополнит подборка видеоинтервью, некоторые работы предстанут перед зрителями впервые. Для галереи Syntax настоящий проект является еще одним шагом, призванным помочь сохранению и популяризации наследия Валерия Чтака. В будущем галерея планирует издать книгу о художнике.

Формат ретроспективы позволяет зрителям охватить весь творческий путь художника с начала 2000-х и до последних дней его жизни, в том числе увидеть последнюю работу Чтака, созданную им за месяц до смерти. Более ранний этап творчества художника представлен произведениями, выполненными на гофрокартоне и «распотрошенных» коробках, которые он активно использовал в своих перформансах, в том числе частичной реконструкцией экспозиции «Слоизм». В 2007 году она стала первой тотальной инсталляцией Чтака в квартирной галерее «Черемушки». С тех пор участвовавшие в ней произведения ни разу не экспонировались.

Галерею образов, встречающихся в работах Чтака, возглавляет его альтер эго, персонаж с тростью и в цилиндре — Mr Sthow. Впервые он возникает в никогда еще не выставлявшейся серии работ 2003 года из коллекции матери художника. Несмотря на кажущуюся простоту и доступность работ Чтака, его творческий метод подразумевал обращение к самым разным источникам, включая наследие французских философов-постструктуралистов. Неслучайно одним из первых заметных проектов Чтака стала серия портретов Жиля Делеза, также представленная на выставке. Подобный метод — работу сериями из однородных произведений — продолжают многочастные проекты «С — Алфавит» и «Города РФ».

Помимо живописи и графики, на выставке демонстрируются объекты, среди которых следует особенно отметить подборку стульев и скейт 2010-х годов. Большую часть экспонатов составляют работы с узнаваемыми ироничными и порой абсурдными фразами на русском и иностранных языках. Говоря от текстоцентричности своих произведений, сам Чтак в шутку называл себя филологом. Войдет в экспозицию и знаковая работа «В моем случае — ни в коем случае», давшая название одноименной выставке 2016 года в ММОМА. Ее дополнит ряд масштабных произведений из того же проекта.

Эльвира Тарноградская, руководитель проекта, так описывает особенность этой выставки:

«За более чем 20 лет своей художественной практики Валерий Чтак создал целую вселенную, полную своеобразных персонажей, сквозных мотивов, скрытых аллюзий на различные культурные или исторические явления. Суммировать все творчество Чтака, наверное, не удастся ни одной ретроспективе в ближайшие годы, но мы в экспозиции попытались бережно коснуться многих его художественных приемов (создание работ непосредственно на стене, на холстах, кусках картона и найденных объектах), понятий (таких как «слой», «нелинейный нарратив» или «grindcore»), фирменных шуток и важных для понимания эволюции художника исторических фигур, которые часто становились героями его работ (Йозеф Бойс, Жан-Мишель Баския, Франц Кафка, Георг Вильгельм Фридрих Гегель и др.)».

Данный проект — первая большая выставка Валерия Чтака без участия самого художника. «Выставки Чтака мог делать только Чтак. Его особенное видение пространства, умение вовлекать во взаимодействие отдельные работы, которыми были не только законченные композиции на холстах и картонах, но и становящиеся поверхностями для виртуозных и дерзких манипуляций словами и образами всевозможные предметы, было безупречным. За кажущейся спонтанностью стояла настоящая культура, которая парадоксальным образом уживалась с обманчивой небрежностью жеста. Но все-таки мы постараемся воспроизвести “слоизм” Валеры, представить ретроспективу, следуя его урокам: “нарратив” должен быть “нелинейным”» (Ирина Горлова).