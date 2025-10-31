Торжественное открытие Сербского клуба и творческая встреча с кинорежиссёром Эмиром Кустурицей

На факультете Высшая школа культурной политики и управления в гуманитарной сфере МГУ имени М.В. Ломоносова состоялось торжественное открытие Сербского клуба факультета, в рамках которого прошла творческая встреча со знаменитым югославским и сербским кинорежиссёром Эмиром Кустурицей.

Встречу открыла декан факультета, профессор Елена Вячеславовна Халипова. Она сообщила, что Эмир Кустурица дал согласие быть почётным Президентом Сербского клуба нашего факультета и Мастером для наших студентов-продюсеров, специализирующихся в области кино.

Научный руководитель факультета, специальный представитель Президента Российской Федерации по международному культурному сотрудничеству, профессор Михаил Ефимович Швыдкой, представляя кинорежиссёра, подчеркнул, что Эмир Кустурица – «это легенда не только Балкан, а мирового кинематографа. Он – голос души. С Сербией мы исторически связаны давно и глубоко. Сегодня мы братья по духовной жизни. Это особое богатство. Мы счастливы, что сегодня с нами выдающийся кинорежиссёр Эмир Кустурица».

Студенты факультета приветствовали мастера на сербском языке. В исполнении дуэта сербских студентов музыкального училища имени Гнесиных Божаны Лазич и Михайло Чосича прозвучала музыка к одному из фильмов кинорежиссёра, которая была написана им самим. Режиссёр откровенно ответил на многочисленные вопросы. Он рассказал откуда у него в сердце любовь к России. «Отец всегда говорил Россия – это простор. Россия страна, которая граничит с Богом». На вопрос «О какой профессии Вы мечтали в юности», режиссёр ответил, что было желание научиться передавать чувства. Хороший фильм – это человеческая история. «Юность – когда ты в первый раз видишь то, что пробуждает чувство. Юность – это невинность. В это время в человеке зарождаются такие важные понятия, как стыд и совесть». В эпоху технологий стоит вопрос глубины переживаний, к чему сейчас идёт кинематограф.

Режиссёр сообщил, что скоро начнёт снимать три фильма по произведениям русских писателей: экранизировать повесть Валентина Распутина «Последний срок», роман «Лавр» Евгения Водолазкина и роман Фёдора Достоевского «Преступление и наказание».

Открытие Сербского клуба – это начало культурного сотрудничества и объединения студентов для изучения культуры и традиций Сербии. Клуб планирует проводить мероприятия, связанные культурой Сербии: лекции, круглые столы, творческие вечера, молодёжные форумы, разговорный клуб, Дни сербской кухни и др. Деятельность Клуба будет направлена на знакомство студентов с известными деятелями культуры, спортсменами, спортивными менеджерами. Это не просто проект, а способ поделиться своей дружбой. Сложно на планете найти место, где к русским относились бы с большим уважением и вниманием. У наших стран общая многовековая история. Важно отметить, что Сербский клуб открыт для студентов факультета, но на его мероприятия будут приглашаться и студенты других факультетов МГУ.

Эмир Кустурица – один из самых выдающихся кинорежиссёров современности, сербский кинорежиссёр, сценарист, продюсер, композитор, актёр, музыкант и писатель, обладатель премий крупнейших кинофестивалей Европы, обладатель двух «Золотых пальмовых ветвей» Каннского кинофестиваля, кавалер ордена Почётного легиона, член Академии наук и искусств Республики Сербия. Биография кинорежиссёра наполнена яркими красками и непревзойденными киноработами, стиль которых кинокритики определили как «балканское барокко», а каждый фильм является «гимном» жизни. Среди новых проектов Эмира Кустурицы – съёмки фильма о Москве под названием «Moscow by Kusturica».

Эмир Кустурица любит приезжать в Россию, считает её братской страной, «сыгравшей значимую роль в судьбе его Родины». Кинорежиссёр был удостоен награды «Великий мастер мирового кино» на торжественной церемонии закрытия Московской международной недели кино 27 августа 2025 г. Премия присуждается режиссёрам, актёрам, сценаристам и операторам, чьё творчество повлияло на развитие мирового киноискусства. Ранее он был удостоен наград: орден Дружбы (2016 г.), Российская Национальная актёрская премия имени Андрея Миронова «Фигаро» (2013 г.).

В 2005 г. Эмир Кустурица принял православие. В 2009 г. он стал лауреатом премии имени Патриарха Алексия II «За продвижение христианских ценностей и выдающуюся деятельность по укреплению единства православных народов». В апреле 2024 г. в Кремле состоялась встреча Президента Российской Федерации В.В. Путина с Э. Кустурицей, в ходе которой режиссёр рассказал о своих творческих планах, в частности, съёмках фильмов по произведениям русских классиков и современных авторов. В сентябре 2023 г. Эмир Кустурица принял участие в Международном фестивале стран СНГ, проводимом ВГИК.

Работы Эмира Кустурицы, отличающиеся невероятной визуальной выразительностью и эмоциональной силой, продолжают вдохновлять зрителей по всему миру. В его работах звучит голос души. Кинорежиссёр отличается от мнимых звезд медиа своей харизмой без пафоса. Он притягателен своей неподдельной искренностью, он интересен молодёжи, он культовый!

В современных реалиях Эмир Кустурица особенно интересен: он работает не по стандарту и не по заказу.

Фото: пресс-служба факультета ВШКПиУГС