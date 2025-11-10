Имена деятелей культуры представлены в Музее Победы  

В Музей Победы на вечное хранение переданы более 1000 историй деятелей культуры времен Великой Отечественной войны. Семейные истории и фотографии пополнят базу всенародного исторического проекта «Лица Победы». Эти истории собраны добровольцами Всероссийского общественного движения «Волонтеры культуры».

«Во время Великой Отечественной войны артисты, музыканты, художники, писатели и работники сцены поддерживали моральный дух солдат и тружеников тыла. Они сохраняли культурное наследие и вносили свой вклад в Великую Победу. И сегодня важно, чтобы молодое поколение понимало, что культура — это не только сцена и холст, но и сила, которая способна объединять, лечить и вдохновлять страну в самые тяжёлые времена», – отметили в Музее Победы.

Биографии деятелей культуры внесены в архив в рамках проекта «Культура», организованного ВОД «Волонтеры культуры» при поддержке Музея Победы. Проект призван увековечить память деятелей культуры и искусства, кто в годы войны на фронте или в тылу приближал нашу Победу. Ознакомиться с историями героев можно в мультимедийном зале Музея Победы, а также на сайте «Лица Победы».