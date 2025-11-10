Режиссер Мария Рамендик рассказала об особенностях нового формата вертикальных сериалов на форуме «Культура. Медиа. Цифра»

6 и 7 ноября на территории кинозавода «Москино» прошел форум «Культура. Медиа. Цифра», собравший специалистов в области кинематографа, искусства, медиа, технологий и креативных индустрий. Одним из спикеров стала режиссер и креативный продюсер Мария Рамендик, которая выступила с темой «Два формата – один зритель: вертикальные ролики vs большой экран». Спикер рассказала об особенностях и перспективах формата вертикальных мини-сериалов, который стремительно набирает популярность, и сравнила его с традиционными сериалами и кино на большом экране.

Одной из наиболее интересных и злободневных тем стали микродрамы. Сейчас вертикальные сериалы находятся в стадии развития, но очень быстро привлекают аудиторию и дают возможность авторам находить новые, интересные решения. По мнению Марии Рамендик, в этом формате заложен огромный потенциал для режиссеров и сценаристов, а главное – сейчас он дарит шанс стать пионером на новом поле для творчества, формировать язык вертикального кинематографа и транслировать собственные смыслы и ценности. Спрос на короткие видео в социальных сетях уже колоссальный, и талантливые авторы могут успешно проявить себя.

Сама Мария Рамендик выпустила микродраму «Hype» («Хайп») еще в 2021 году. Эта работа была включена в официальную программу международных фестивалей Vertifilms — Vertical films festival, POINT OF U, Clapperboard Golden Festival. Вертикальный сериал Марии также стал одним из источников для исследовательских статей в области вертикального кинематографа.

На форуме режиссер рассказала, что вертикальные короткие видео перестали быть любительским форматом и превратились в самостоятельную медиа-форму со своей эстетикой, драматургией 15 — 90 секунд, продакшеном и наградными контурами. На сессии она обсудила с аудиторией наиболее актуальные вопросы о микродрамах и их существовании рядом с большим кино:

Почему короткие ролики так быстро захватывают внимание? (хук, ритм, звук, серийность);

Можно ли в мини-формате донести сложную мысль? Возможна ли реальная конкуренция «вертикального» и большого кино?

Какие перспективы есть у вертикальных сериалов?

В чем особенности создания коротких вертикальных сериалов?

«Вертикальные сериалы не конкурируют с большим кино, это другой формат потребления, который удобно смотреть в транспорте или на ходу. Просмотр кино в кинотеатре или по телевизору останется отдельной активностью», – поделилась мнением режиссер и при этом отметила, что у вертикальных сериалов сейчас есть огромный потенциал.

Для тех, кто готов творить в новом формате, Мария выделила основные особенности коротких вертикальных сериалов:

главное отличие в структуре: в фильме клиффхэнгер (художественный приём, когда действие прерывается на «самом интересном месте») может быть один на полтора часа, а в микродраме он должен быть в каждой серии, чтобы удерживать внимание зрителя, то есть происходить каждые 30-60 секунд.

в полном метре экспозиция может длиться даже тридцать минут, а в короткой серии внимание зрителя нужно захватывать уже в первые две секунды.

формат таких сериалов ещё формируется, и это дает авторам возможность экспериментировать и проявлять себя, предоставляет большую свободу. Вертикальные сериалы пока развиваются, поэтому именно сейчас самое время пробовать необычные сюжеты, жанры и новые способы художественного повествования.

«Кинематограф пока переживает стадию сопротивления новому формату, но в итоге микродрамы и вертикальные сериалы станут нормой экранной культуры», – подвела итог спикер.

Большое кино и привычные для нас сериалы останутся, а короткие вертикальные сериалы дополнят традиционные медиа, смогут предложить оригинальные, интересные решения и сделают медиамир более разнообразным.