В сентябре 2022 года Газпромбанк стал официальным партнером Музея Москвы. Договор о сотрудничестве между банком и музеем заключен сроком на один год. Музей Москвы как главный городской музей изучает историю столицы в разных ее проявлениях уже больше 125 лет. Совместно с Газпромбанком музей впервые представит большое исследование банковской Москвы.

Горожанам сотрудничество Музея Москвы и Газпромбанка даст возможность взглянуть на историю города с нового ракурса. Первые российские кредитные учреждения в современном понимании этого слова появились в XVIII веке. По указанию Елизаветы Петровны в Москве и Петербурге в 1754 году были созданы Дворянские заемные банки. Как появление подобных учреждений изменило архитектурный облик столицы и быт обычных горожан? Ответы на эти и другие вопросы можно будет найти на тематических лекциях и экскурсиях, которые будут разработаны музеем совместно с банком. Старт экскурсионной программы запланирован на конец сентября.

Также в пространстве обновленной постоянной экспозиции появится специальный блок, посвященный банковскому делу на рубеже XIX-XX веков. Кроме того, в рамках партнерства Музей Москвы и Газпромбанк подготовят совместную программу лояльности для посетителей и клиентов.

«Во все времена меценаты играли важную роль в создании и поддержке культурных институций и преобразовании социальной инфраструктуры городов. Такие партнерства помогают нам развивать музей, а также дают возможность взглянуть на город по-новому. В ближайший год при поддержке Газпромбанка мы представим нашим посетителям увлекательный сюжет о банковской истории Москвы», — рассказывает генеральный директор Музея Москвы Анна Трапкова.

«Мы много лет успешно сотрудничаем с российскими музеями, галереями и театрами, и видим, как различные спецпроекты — очные и в онлайн-формате — помогают приобщать к искусству все больше людей. В этом году в рамках партнерства с Музеем Москвы Газпромбанк решил запустить еще один проект, чтобы распространить знания об истории банковского дела. Все желающие смогут узнать о Москве в контексте финансов в понятной и интересной форме, и мы уверены, что посетителей в музее станет еще больше», — прокомментировала Вице-Президент — начальник Департамента коммуникаций и маркетинга Анастасия Смирнова.

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