Генеральный директор «Русской Медиагруппы» приняла участие в панельной дискуссии, посвященной женскому лидерству

20 июня прошел Synergy Woman Forum 2024. Панельная дискуссия, открывшая форум, была посвящена женскому лидерству и роли женщин в современный непростой исторический период. Участие в мероприятии приняла генеральный директор «Русской Медиагруппы» Любовь Маляревская.

Роль женщины в бизнесе всегда была особенной. Вопрос женской самореализации, возможности совмещать семью с профессиональным ростом – сложная многоплановая история. Если еще несколько лет назад женщинам приходилось буквально бороться «за место под солнцем», доказывая, что они являются полноправными игроками в сфере предпринимательства, то сегодня порой именно им принадлежит лидерство во многих отраслях.

«Женщины, как атланты, расправили крылья и держат небо. Мужчины сегодня настроены на военный лад, не будем этого скрывать. И именно в это время появляется еще больше женщин-предпринимателей, которые хотят творить, становиться сильнее и смелее», – задала тон дискуссии модератор, вице-президент корпорации «Синергия» Ольга Мягких.

Женщинам практически всегда приходилось бороться за свою роль, нередко преодолевая не только обесценивание своих качеств со стороны мужчин, но и необходимость совмещать роль хранительницы очага и бизнес-вумен. И важнейшую роль в становлении женского лидерства играют медиа, которые способны транслировать в общество определенные паттерны.

Медиаиндустрию на площадке форума представляла генеральный директор «Русской Медиагруппы» Любовь Маляревская. Она поделилась кейсом «Русского Радио», которое, согласно качественным исследованиям, проведенным в 2021 году, было названо душевной и семейной радиостанцией. По словам генерального директора холдинга, это стало возможным благодаря большой внутренней работе «Русской Медиагруппы», в том числе ценностям сотрудников.

Обращаясь к женской аудитории, Любовь Маляревская отметила, что очень важно не бояться, преодолевая путь к своей цели.

«Страшно всем, даже тем, кому кажется, что не страшно никогда. Очень важно не бояться и не останавливаться, делать, если чего-то хочется. А еще, даже если это идет вразрез с тем, что транслируется сегодня, не жалеть себя», – подчеркнула генеральный директор «Русской Медиагруппы».

Спикеры также отметили, что сегодня роль женщины возрастает во всех сферах экономики и общественной жизни, будь то политика или международные отношения.

При этом, как подчеркнула олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Светлана Журова, «кем бы ни была женщина, бизнес-вумен либо политиком, она должна оставаться собой, женщиной. Не стараться перевоплощаться. Женщина должна делать все с любовью – и тогда за ней пойдут люди».

В сессии, посвященной женскому лидерству, также приняли участие председатель Российско-арабского делового совета Татьяна Гвилава, коллекционер, популяризатор искусства Полина Аскери, главред журнала «Бизнес России», сооснователь фонда «Живем» Евгения Шохина, социальный предприниматель Жанна Казанская и генеральный директор Forbes в России Марина Матыцина.