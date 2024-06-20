РАСПРОДАЖА

Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

Новое на сайте

Домой366INFO.RUГенеральный директор «Русской Медиагруппы» приняла участие в панельной дискуссии, посвященной женскому лидерству

Генеральный директор «Русской Медиагруппы» приняла участие в панельной дискуссии, посвященной женскому лидерству

editor
By editor
40
Любовь Маляревская

20 июня прошел Synergy Woman Forum 2024. Панельная дискуссия, открывшая форум, была посвящена женскому лидерству и роли женщин в современный непростой исторический период. Участие в мероприятии приняла генеральный директор «Русской Медиагруппы» Любовь Маляревская.

Роль женщины в бизнесе всегда была особенной. Вопрос женской самореализации, возможности совмещать семью с профессиональным ростом – сложная многоплановая история. Если еще несколько лет назад женщинам приходилось буквально бороться «за место под солнцем», доказывая, что они являются полноправными игроками в сфере предпринимательства, то сегодня порой именно им принадлежит лидерство во многих отраслях.

«Женщины, как атланты, расправили крылья и держат небо. Мужчины сегодня настроены на военный лад, не будем этого скрывать. И именно в это время появляется еще больше женщин-предпринимателей, которые хотят творить, становиться сильнее и смелее», – задала тон дискуссии модератор, вице-президент корпорации «Синергия» Ольга Мягких.

Женщинам практически всегда приходилось бороться за свою роль, нередко преодолевая не только обесценивание своих качеств со стороны мужчин, но и необходимость совмещать роль хранительницы очага и бизнес-вумен. И важнейшую роль в становлении женского лидерства играют медиа, которые способны транслировать в общество определенные паттерны.

Медиаиндустрию на площадке форума представляла генеральный директор «Русской Медиагруппы» Любовь Маляревская. Она поделилась кейсом «Русского Радио», которое, согласно качественным исследованиям, проведенным в 2021 году, было названо душевной и семейной радиостанцией. По словам генерального директора холдинга, это стало возможным благодаря большой внутренней работе «Русской Медиагруппы», в том числе ценностям сотрудников.

Обращаясь к женской аудитории, Любовь Маляревская отметила, что очень важно не бояться, преодолевая путь к своей цели.

«Страшно всем, даже тем, кому кажется, что не страшно никогда. Очень важно не бояться и не останавливаться, делать, если чего-то хочется. А еще, даже если это идет вразрез с тем, что транслируется сегодня, не жалеть себя», – подчеркнула генеральный директор «Русской Медиагруппы».

Спикеры также отметили, что сегодня роль женщины возрастает во всех сферах экономики и общественной жизни, будь то политика или международные отношения.

При этом, как подчеркнула олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Светлана Журова, «кем бы ни была женщина, бизнес-вумен либо политиком, она должна оставаться собой, женщиной. Не стараться перевоплощаться. Женщина должна делать все с любовью – и тогда за ней пойдут люди».

В сессии, посвященной женскому лидерству, также приняли участие председатель Российско-арабского делового совета Татьяна Гвилава, коллекционер, популяризатор искусства Полина Аскери, главред журнала «Бизнес России», сооснователь фонда «Живем» Евгения Шохина, социальный предприниматель Жанна Казанская и генеральный директор Forbes в России Марина Матыцина.

Предыдущая статья
На пресс-конференции в ТАСС объявили о старте премии винных карт Russian Wine Awards
Следующая статья
Signal 2024 анонсировал третью волну артистов

Новое в рубрике

В 2024-м году АртМосковия изменила свою политику. АртМосковия – не только СМИ, но и площадка для реализации товаров и услуг. Редакция приглашает к сотрудничеству представителей творческих профессий и оказывает содействие по реализации их твореческих произведений. Мы ведем работу и в этом направлении.

Информационные материалы: релизы, статьи, обзоры, репортажи, аналитика, интервью, комментарии, мнение и т.д. по тематике культура и искусство, публикуются бесплатно. Анонсы, афиша, материалы рекламного характера – НЕ ПУБЛИКУЮТСЯ!

Все обращения в редакцию происходят в письменном виде на e-mail: info@artmoskovia.com или WhatsApp, Telegram +79251310870. На телефонные звонки, редакция не отвечает. (Благодарим за это телефонных спамеров.)

© 2015–2024. Сетевое СМИ «АртМосковия», сайт artmoskovia.ru (Входит в состав Издательского проекта СМИ «АртМосковия»). Регистрирующий орган — Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 62117 от 19.06.2015. Учредитель – О.П. Неснова. Главный редактор – О.П. Неснова. Редакция не является юридическим лицом.

16+

Рейтинг@Mail.ru