На пресс-конференции в ТАСС объявили о старте премии винных карт Russian Wine Awards

О старте премии на пресс-конференции в ТАСС объявили организаторы премии Влада Лесниченко и Мария Гореславская, начальник управления транзакционного бизнеса ПСБ Наталья Кошелева, член экспертного совета комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры, координатор проекта «Винные дороги России» Елена Порман, член жюри RWA Владислав Маркин и основатель AddWine, официального представителя Chef&Sommelier Ион Оборочану.

Russian Wine Awards – премия, где независимое жюри определяет лучшие винные карты. Участниками прошлой, четвертой RWA стали более 450 ресторанов и винных баров из разных городов России и СНГ. В этом году к участию присоединятся винодельни. Организаторы премии – Влада Лесниченко, Мария Гореславская и Александр Сысоев.

«Мы запустили премию в 2017 году, когда поняли, что винные карты у нас в стране никак не оцениваются. Мы сразу сделали несколько номинаций: у ресторанов – разные концепции, поэтому одной лучшей винной карты существовать не может. В этом году у нас расширился состав жюри, оно остается международным. Уже вторую премию с нами известный винный британский писатель, судья и аналитик Джейми Гуд, который, когда участвовал в прошлый раз, высоко оценил уровень винных карт в России. Уверены, что сейчас будет больше участников в номинации “Лучший выбор российских вин”», – говорит основатель премии Влада Лесниченко.

Мария Гореславская подчеркивает, что жюри RWA оценивает не вина, а винные карты, причем не только те, где представлены российские вина: «Пусть никого не смущает название нашей премии – Russian Wine Awards. У нас не винный рейтинг, а рейтинг винных карт. Мы рады вниманию к российскому вину. К слову, номинация “Лучший выбор российских вин” существует у нас с самого начала – с 2017 года, когда это еще не было мейнстримом. Важно соответствие заявленной кухни и винной карты».

Карты оценивают в номинациях: «Лучшая карта винного бара», «Лучший выбор вин по бокалам», «Лучшая классическая карта», «Лучшая карта ресторана национальной кухни», «Лучшая оригинальная карта», «Лучший выбор российских вин», «Лучший сомелье» и «Винные дороги России». Жюри могут присудить участникам от одной до трех звезд.

«Винные дороги России» – новая номинация RWA для виноделен. Она посвящена развитию энотуризма в стране.

О новой номинации рассказала Елена Порман: принять участие могут все российские винодельни, заинтересованные в развитии туризма на своей территории. Все хозяйства, которые корректно заполнят форму, станут участниками проекта «Винные дороги России», а лучшие объекты винного туризма будут определены по количеству набранных баллов.

По мнению Натальи Кошелевой, начальника управления транзакционного бизнеса ПСБ, российское виноделие нуждается в поддержке, в том числе в своевременном финансировании деятельности не только виноделов, но и рестораторов, которые продвигают продукцию отечественных виноделен.

«ПСБ наградит победителя премии с самыми высокими оценками в каждой номинации грантом на развитие бизнеса в размере 500 тысяч рублей», – говорит Наталья Кошелева.

В состав жюри новой премии RWA вошли, помимо Джейми Гуда, судья международных винных конкурсов Денис Руденко, эксперты Андрей Ушаков, Валерия Тенисон и Анжелика Субботина, заслуженный сомелье России Артур Саркисян, старший вице-президент, руководитель блока среднего и малого бизнеса ПСБ Александр Чернощекин, а также член Российской ассоциации сомелье Владислав Маркин.

Владислав Маркин подчеркнул, что оценка винных карт – сложный процесс. Карты оцениваются по многим критериям, нужно в том числе учитывать и сезонность, и динамичность изменений, и приятные для винных гиков элементы.

При этом нельзя забывать и о качестве бокалов.

«Важны не только вина, но и подача, бокалы, – говорит Ион Оборочану. – Хорошо, что RWA обращает на это внимание, мы рады принять участие в премии».