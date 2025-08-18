VK: ЕСТЬ ЛИ ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМИ?

РАСПРОДАЖА

Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполняется 10 лет! Все эти годы мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле прошлого года мы открыли Интернет-магазин VipArt24.ru. А 1 января 2025 года запустили Культурно-просветительскую программ «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK». В настоящее время в рамках Программы проходит Творческий конкурс «Дорога к звёздам». COSMOTRACK – это глобальный проект над которым мы будем работать ближайшие 10 лет. Всё только начинается, друзья!

Новое на сайте

Домой366INFO.RUГенпродюсер ФПРК Элла Тухарели рассказала о кинопоказах на Каспийском медиафоруме в ТАСС

Генпродюсер ФПРК Элла Тухарели рассказала о кинопоказах на Каспийском медиафоруме в ТАСС

editor
By editor
66
каспийский медиафорум - тасс
Фото © пресс-служба ФПРК / ТАСС

Генеральный продюсер Фонда поддержки регионального кинематографа Союза кинематографистов России (ФПРК) Элла Тухарели 18 августа приняла участие в пресс-конференции в пресс-центре ТАСС, посвященной проведению Х Каспийского медиафорума в Астрахани, а также V фестиваля «Каспийские сезоны». Спикерами также выступили: губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин, министр культуры Астраханской области Ольга Прокофьева, секретарь Союза журналистов России и директор Центрального дома журналиста Вячеслав Умановский, заместитель председателя Союза журналистов России Алексей Вишневецкий, художественный руководитель фестиваля «Каспийские сезоны» и Симфонического оркестра Прикаспийских государств Михаил Голиков.

«Переоценить важность этой площадки сложно. За 10 лет, что живёт форум, каспийские государства вместе победили ковид, выстроили новые логистические маршруты. Медиафорум в Астрахани объединяет людей и позволяет слышать друг друга. Кроме того, работа СМИ является большим подспорьем в развитии международного сотрудничества», – подчеркнул Игорь Бабушкин в ходе своего выступления.

«Кино – это универсальный язык общения, понятный жителям разных стран. В рамках форума мы проведем серию кинопоказов в Астраханском государственном университете им. В.Н. Татищева. Мы запланировали встречу со студентами, многие из которых являются выходцами стран Каспия. Фонд представит фильмы о нашей стране, которые подчеркивают ее культурное и этническое многообразие, а также ценности народов, проживающих на её территории. В основной день форума мы проведем дискуссионную сессию, посвященную перспективам развития киноотрасли стран Каспийского региона. Мы видим здесь огромный ресурс нереализованных возможностей и надеемся, что выработаем с коллегами концепцию совместного сотрудничества», – рассказала Элла Тухарели.

Предыдущая статья
Жюри рекомендовало к реализации конкурсные проекты участников Хакатона «Города» в Юрьевце
Следующая статья
В Екатеринбурге завершился фестиваль «Виноград»

Новое в рубрике

Все коммуникации и обращения в редакцию происходят в письменном виде только по e-mail: info@artmoskovia.com

© 2015–2025. Сетевое СМИ «АртМосковия», сайт artmoskovia.ru (Входит в состав Издательского проекта СМИ «АртМосковия»). Регистрирующий орган — Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 62117 от 19.06.2015. Учредитель – О.П. Неснова. Главный редактор – О.П. Неснова. Редакция не является юридическим лицом.

16+

Рейтинг@Mail.ru