Генпродюсер ФПРК Элла Тухарели рассказала о кинопоказах на Каспийском медиафоруме в ТАСС

Генеральный продюсер Фонда поддержки регионального кинематографа Союза кинематографистов России (ФПРК) Элла Тухарели 18 августа приняла участие в пресс-конференции в пресс-центре ТАСС, посвященной проведению Х Каспийского медиафорума в Астрахани, а также V фестиваля «Каспийские сезоны». Спикерами также выступили: губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин, министр культуры Астраханской области Ольга Прокофьева, секретарь Союза журналистов России и директор Центрального дома журналиста Вячеслав Умановский, заместитель председателя Союза журналистов России Алексей Вишневецкий, художественный руководитель фестиваля «Каспийские сезоны» и Симфонического оркестра Прикаспийских государств Михаил Голиков.

«Переоценить важность этой площадки сложно. За 10 лет, что живёт форум, каспийские государства вместе победили ковид, выстроили новые логистические маршруты. Медиафорум в Астрахани объединяет людей и позволяет слышать друг друга. Кроме того, работа СМИ является большим подспорьем в развитии международного сотрудничества», – подчеркнул Игорь Бабушкин в ходе своего выступления.

«Кино – это универсальный язык общения, понятный жителям разных стран. В рамках форума мы проведем серию кинопоказов в Астраханском государственном университете им. В.Н. Татищева. Мы запланировали встречу со студентами, многие из которых являются выходцами стран Каспия. Фонд представит фильмы о нашей стране, которые подчеркивают ее культурное и этническое многообразие, а также ценности народов, проживающих на её территории. В основной день форума мы проведем дискуссионную сессию, посвященную перспективам развития киноотрасли стран Каспийского региона. Мы видим здесь огромный ресурс нереализованных возможностей и надеемся, что выработаем с коллегами концепцию совместного сотрудничества», – рассказала Элла Тухарели.