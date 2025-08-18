В Екатеринбурге завершился фестиваль «Виноград»

На ярмарке российского вина в рамках фестиваля «Виноград» более 30 ведущих виноделен Кубани, Дона, Кавказа, Крыма и Ставрополья представили свыше 300 позиций. Среди участников были как лидеры отрасли, так и малые фермерские хозяйства, поэтому гости могли попробовать вина, которых нет в сетевых магазинах. Некоторые виноделы лично приехали на фестиваль, чтобы представить свою продукцию: Евгений Дорохов (JD Winery), Дмитрий Литавщук (Семейная винодельня Литавщуков), Николай Якимов (Владимирская Усадьба).

Центральной образовательной площадкой фестиваля стал шатер «Винология», где с первого дня образовались очереди из желающих послушать лекции. Всего за время работы фестиваля прошло более 60 лекций и мастер-классов. В Екатеринбурге эта зона впервые работала в расширенном формате – на 50 посадочных мест. Спикерами выступили ведущие эксперты отрасли: руководитель комитета Федерации рестораторов и отельеров по российскому виноделию Юрий Юдич, обозреватель «Коммерсант Сомелье» Антон Обрезчиков, представители «Роскачества», Ассоциации виноградарей и виноделов России, а также винные блогеры Александр Запевалов и Евгения Шакуро.

В этом году впервые опробовали новый формат – экскурсии с винными экспертами. Судья международных конкурсов Карина Согоян, известный винный гид Гертруда Кузнецова и руководитель канала «МинВин» Юлия Макарова провели десятки туров (по 10–30 человек), знакомя гостей с участниками и форматом фестиваля.

Профессиональная программа в этом году вышла за пределы парка: в популярной винотеке «Бароло» прошли встречи сомелье и виноделов. Среди спикеров были бренд-шеф-сомелье «Абрау-Дюрсо» Светлана Ломсадзе, руководитель «Винодельни Ведерниковъ» Максим Тройчук, известный винный эксперт Денис Руденко и заместитель директора НИЦ «Курчатовский институт» Максим Патрушев.

Организаторы фестиваля оставили в парке Маяковского символичный подарок – высадили виноградную лозу сорта «Журавлик», который известен своей морозостойкостью. Теперь он будет напоминать о теплых днях фестиваля. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов, посетивший мероприятие, отметил: «Виноградарство и виноделие – важная отрасль сельского хозяйства России, которую развивают благодаря научному сопровождению Курчатовского института. Фестиваль подарил городу праздник, а гости смогли оценить качество отечественного вина».

Гости фестиваля активно участвовали в гастрономической программе: за время работы было продано 500 кг сыра, 5000 кг мяса и 3000 чебуреков. Шеф-повара Вахтанг Шония, Георгий Матвеев и Михаил Аракелов провели мастер-классы по приготовлению пасты, хинкали и стейков. Для детей работала научная зона от Курчатовского института и Политехнического музея, а на главной сцене выступали оркестры, джаз-группы и фолк-коллективы.