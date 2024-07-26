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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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ДомойМоскваВыставка «Искусство солнечного света» Чжан Липина в МВК РАХ

Выставка «Искусство солнечного света» Чжан Липина в МВК РАХ

editor
By editor
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чжан липин

Российская академия художеств представляет выставку живописи ректора художественного института Сямыньского университета Чжан Липина «Искусство солнечного света». Проект приурочен к 75-летию установления дипломатических отношений между Китаем и Россией, а также является частью официальной программы в рамках Годов культуры России и Китая, объявленной Президентом Российской Федерации. Куратором выставки стал почётный зарубежный член РАХ Го Сяобинь.

История диалога между искусством Китая и России длинная, как реки Волга и Янцзы. Русская живопись, от классики до современности, наполнена богатым идейным содержанием и имеет свой уникальный язык. Горячо любимая китайским народом, она оказала значительное влияние и стала источником вдохновения для множества китайских художников. Профессор Чжан Липин — современный китайский мастер, изучающий русское искусство масляной живописи. Придавая особое значение общим основам композиции и строгой художественной форме, он органично сочетает эти принципы с языком традиционной китайской «живописи идей» — «се-и», который иначе называют стилем свободной руки. Он отличается спонтанностью и некой недосказанностью, использованием широких, размашистых мазков, а также стремлением передать лишь образ реальности, а не сделать достоверную копию. Синтез русских и китайских приемов живописи позволили Чжан Липину сформировать его собственный авторский стиль. Полотна этого тонко чувствующего художника отличаются удивительной непосредственностью и иммерсивностью. Воспринимая мир открыто и «интуитивно», он проникает в саму суть вещей, отбрасывая все поверхностное и лишнее и обращаясь к их естественному состоянию. Его произведения — это динамичная и ритмичная симфония цвета, в которой выразительность и визуальное напряжение достигаются благодаря краскам, смешанным одновременно мастихином и кистью на холсте.

Китай и Россию объединяет богатство природы и особая любовь к ней как дому человеческого духа, и потому пейзажная живопись вызывает отклик у народов обеих стран. Многие годы профессор Чжан Липин путешествовал по городам, деревням, горным и прибрежным районам Китая, находясь в непрерывном внутреннем диалоге с природой, вдохновляясь ее видами. Он создал ряд выдающихся пейзажей, чем заслужил признание и уважение в китайском художественном сообществе. Его произведения открывают перед зрителем необъятный мир, пространство его холстов многослойно и наполнено неповторимым живым многоцветием. Для китайской традиционной культуры важной идеей является «единство Неба и человека», и этот идеал ярко проявляется в творчестве Чжан Липина.

чжан липин

чжан липин

чжан липин

Материал подготовлен на основе текста председателя Союза художников КНР Фань Дианя. Управление информации (пресс-служба) РАХ

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