ГМА им. А.В. Щусева представил выставку «Русский авангард в объективе американского фотографа. К юбилею Уильяма Брумфилда»

Фотограф: У.К. Брумфилд. Клуб имени И.В. Русакова в Москве. Арх. К.С. Мельников. Дата постройки: 1927-1929 гг. Дата съемки: 2018 г. Предоставлено автором

Новая выставка Государственного научно-исследовательского музея архитектуры имени А.В. Щусева «Русский авангард в объективе американского фотографа. К юбилею Уильяма Брумфилда» приурочена к 80-летию давнего друга Музея профессора славистики Тулейнского университета в Новом Орлеане Уильяма Крафта Брумфилда – человека, который всю жизнь самостоятельно постигает русскую культуру и знакомит с ней мир.

В 1966 году Уильям Брумфилд окончил бакалавриат по русскому языку Тулейнского университета в Новом Орлеане, затем магистратуру по славянским языкам Калифорнийского университета, где преподавал русский язык и литературу, а в 1973 году получил докторскую степень. Летом 1970 года в рамках преподавательского обмена с Московским Университетом состоялась первая поездка Уильяма Брумфилда в СССР. Привезённые из этой поездки 120 плёночных диапозитивов стали его первым фотографическим опытом. С 1970-го по начало 2000-х Уильям Брумфилд снимал на плёнку, а потом перешёл на цифровой фотоаппарат. Сегодня большая часть негативов оцифрована, и вся коллекция фотографий составляет порядка 150 000 снимков. Фотографическое наследие Уильяма Брумфилда хранится в собраниях Национального Музея в Вашингтоне, США, и в России, в Музее архитектуры имени А.В. Щусева.

Наталья Шашкова, директор Музея архитектуры имени А.В. Щусева:

«Сотрудничество Уильяма Брумфилда и Музея архитектуры имени А.В. Щусева началось в 1979 году, и эта связь остаётся прочной в любых исторических обстоятельствах. Первая выставка Уильяма Брумфилда в России состоялась в нашем Музее в 2001 году и посвящена она была Русскому Северу. В 2023 году прошла выставка “Lost America” («Тихая Америка»), которая повествовала не столько о сфотографированных объектах, сколько об эстетике «потерянных» – заброшенных и уединённых – мест. В этом году Музей представляет работы фотографа-исследователя, посвящённые архитектуре советского авангарда, на которую он обратил своё внимание ещё в те годы, когда творчество архитекторов-авангардистов не было так популярно, как сегодня. Кадры Брумфилда фиксируют непростую судьбу сооружений 1920-1930-х годов: их неприглядное старение, а в отдельных случаях и полный упадок, более или менее удачные реставрации первых лет моды на искусство этой эпохи. Пристальный и любящий взгляд Уильяма Брумфилда вновь заставляет нас задуматься о величии и уязвимости архитектурного наследия нашей страны».

На выставке представлено 313 фотографий памятников русского авангарда разных городов России от Москвы до Хабаровска, снятых Уильямом Брумфилдом в течение почти 50 лет: с 1971 по 2019 годы.

Уильям Крафт Брумфилд:

«Многие считали конструктивистскую архитектуру «безликой» и однообразной, но я был очарован смелостью, мощью и оригинальностью её дизайна. В частности, я отметил монолитность и пластичность, напомнившие мне ранние памятники средневекового Новгорода (Софийский собор, соборы Антониева и Юрьева монастырей), а также некоторые церкви Пскова. Это была чисто субъективная, эстетическая связь, но она показалась мне стимулирующей… В процессе изучения и документирования авангардных объектов я начал искать художественные, эстетизированные подходы к фотосъёмкам советской архитектуры этой эпохи».

Экспозиция структурирована по регионам, в которых Брумфилд фотографировал памятники авангарда: Москва, Ленинград, раздел «От Урала до Дальнего Востока» и отдельные города Центрального Поволжья, Центральной и Южной России.

Раздел, посвящённый зданиям московского авангарда, самый обширный: он занимает большую часть выставки. «Настоящим центром моего восприятия советского авангарда оставалась Москва», – говорит Уильям Брумфилд. В этом разделе выставки представлены развёрнутые серии снимков любимых объектов автора: Жилой дом Наркомфина, построенный по проекту архитекторов Моисея Гинзбурга, Игнатия Милиниса, Дом культуры имени Зуева авторства Илья Голосова, Дворец культуры Пролетарского района (Автозавода имени А.И. Лихачёва) братьев Весниных, экспериментальный дом-мастерская архитектора Константина Мельникова, его же рабочие клубы и гаражи. «Я был заинтригован архитектурой Константина Мельникова и уделил ему заметное место в заключительной главе «Золота в лазури», включая цветные и чёрно-белые фотографии Дома Мельникова и Русаковского клуба», – Уильям Брумфилд. Эти серии работ иллюстрируют, как в течение многих лет фотограф вновь и вновь возвращался к одним и тем же зданиям.

Фотографии ленинградского архитектурного авангарда составляют отдельный раздел выставки. Ленинградский архитектурный авангард занимает особое место в творческой биографии Уильяма Брумфилда: именно в этом городе в 1971 году молодой американский преподаватель славистики впервые обратил внимание на архитектуру 1920-х-1930-х годов и начал снимать её на плёнку. Фотография Дворца культуры имени С.М. Кирова Ноя Троцкого, который находился рядом с общежитием на Васильевском острове, где жил Уильям, стала первой в «авангардной» коллекции Уильяма Брумфилда.

«От Урала до Дальнего Востока» – третий раздел экспозиции, отражает широту географического охвата путешествий Уильяма Брумфилда по России. Главное место занимает серия фотографий в Екатеринбурге, среди которых – снимок знаменитой «Белой» водонапорной башни. В этом разделе также можно увидеть снимки памятников авангарда Перми, Березников, Челябинска, Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре. Уильям Брумфилд: «Новый этап в изучении архитектуры советского авангарда начался в 1999 году с моей первой поездки на Урал, в Сибирь и на Дальний Восток. Я был впечатлён тем, как хорошо сохранились памятники конструктивизма в Екатеринбурге, Новосибирске и Хабаровске…».

Четвёртый раздел выставки включает в себя фотографии отдельных городов Европейской части России. Сюда вошли немногочисленные снимки памятников Казани, Самары, Коломны, Ростова-на-Дону, Таганрога, Сочи. Особенно фотографа впечатлила история здания Ростовского академического театра драмы имени Максима Горького, построенного в форме гусеничного трактора, но утраченного в годы Великой отечественной войны. Он попал в объектив фотографа в 2016 году, уже после восстановления, с некоторыми отклонениями от первоначального вида.

Экспозицию дополняют макет Дома Наркомфина, модель Дома-мастерской Константина Мельникова и ряд фотографий 1930-х годов, на которых оказались запечатлены макеты представленных на выставке архитектурных объектов.

Нина Пименова-Ромашова, куратор выставки:

«Уильям Брумфилд не ставил перед собой задачу фотографической каталогизации памятников русского авангарда – их съёмка осталась для него увлечением. Эта выставка – про любовь исследователя к советской архитектуре 1920-1930-х годов. Нам хотелось показать личный взгляд американского фотографа и историка на хорошо изученную в наше время тему авангардной архитектуры, поэтому экспозиция сопровождается прямой речью автора: все текстовые комментарии – это мысли и воспоминания Уильяма».

Основная идея экспозиции заключается в том, чтобы передать зрителю личное впечатление фотографа от архитектуры. Она подчеркнута необычным оформлением: снимки одних и тех же объектов, нередко сделанные в разные годы с похожих ракурсов разными фотоаппаратами представлены в виде фотопленок, «нарезанных» в соответствии с годами съёмки. Благодаря этому приёму удалось показать процесс фотографирования: поиск ракурса, вдохновение моментом, личный интерес фотографа к объекту съёмки. Размышления самого автора о советском архитектурном авангарде, принципах его фотографирования и воспоминания пронизывают всю экспозицию и полноценно раскрываются в видео-интервью.

Фотограф: У.К. Брумфилд. Cтуденческий дом-коммуна на улице Орджоникидзе в Москве. Фасад спального корпуса со стороны внутреннего двора. Арх. И.С. Николаев. Дата постройки: 1930 г. Дата съемки: 2018 г.





Фотограф: У.К. Брумфилд. Дворец культуры Пролетарского района (Автозавода им. А.И. Лихачева). Арх. Л.А. Веснин, А.А. Веснин. Дата постройки: 1930 – 1937 гг. Дата съемки: 2019 г. Предоставлено автором





Фотограф: У.К. Брумфилд. Здание Центросоюза. Арх. Ле Корбюзье. Дата постройки: 1928-1936 гг. Дата съемки: 2018 г. Предоставлено автором

Фотограф: У.К. Брумфилд. Здание Госторга. Арх. Б.М. Великовский. Дата постройки: 1927 г. Дата съемки: 2018 г. Предоставлено автором

Фотограф: У.К. Брумфилд. Клуб фабрики «Свобода». Арх. К.С. Мельников. Дата постройки: 1927-1930 гг. Дата съемки: 2018 г. Предоставлено автором

Фотограф: У.К. Брумфилд. Клуб фабрики «Буревестник». Арх. К.С. Мельников. Дата постройки: 1928-1930 гг. Дата съемки: 2018 г. Предоставлено автором

Фотограф: У.К. Брумфилд. Дом культуры имени Зуева в Москве. Арх. И.А. Голосов. Дата постройки: 1927-1929 гг. Дата съемки: 1980 г. Предоставлено автором

Фотограф: У.К. Брумфилд. Дворец культуры Пролетарского района (Автозавода им. А.И. Лихачева) в Москве. Арх. Л.А. Веснин, А.А. Веснин. Дата постройки: 1930 – 1937 гг. Дата съемки: 1994 г. Предоставлено автором

Фотограф: У.К. Брумфилд. Экспериментальный дом-мастерская архитектора К.С. Мельникова в Москве. Интерьер мастерской. Арх. К.С. Мельников. Дата постройки: 1927-1929 гг. Дата съемки: 2018 г. Предоставлено автором





Фотограф: У.К. Брумфилд. Бахметьевский гараж в Москве. Арх. К.С. Мельников и В.Г. Шухов. Дата постройки: 1927 г. Дата съемки: 1994 г. Предоставлено автором

Фотограф: У.К. Брумфилд. Клуб имени И.В. Русакова в Москве. Арх. К.С. Мельников. Дата постройки: 1927-1929 гг. Дата съемки: 1990 г. Из собрания Музея архитектуры им. А.В. Щусева

Фотограф: У.К. Брумфилд. Водонапорная башня завода «Уралмаш» («Белая башня») в Екатеринбурге. Арх. М.В. Рейшер. Дата постройки: 1929 г. Дата съёмки: 1999 г. Из собрания Музея архитектуры им. А.В. Щусева





Жилой дом Наркомфина (2-й дом Совнаркома) в Москве. Арх. М.Я. Гинзбург, И.Ф. Милинис, инж. С.Л. Прохоров. Макет Н.А. Юнусова, 1988 г. 1928-1930 гг. Из собрания Музея архитектуры им. А.В. Щусева





Неизвестный фотограф. Макет Первого жилого дома Ленсовета в Ленинграде (Санкт-Петеребурге). Арх. Е.А. Левинсон, И.И. Фомин. 1930-е гг. Серебряный отпечаток. Из собрания Музея архитектуры им. А.В. Щусева





Неизвестный фотограф. Макет клубного корпуса с малым зрительным залом и корпуса театра на 4000 мест Дворца культуры Пролетарского района (Автозавода им. А.И. Лихачева) в Москве. Арх. Л.А. Веснин, А.А. Веснин. 1930-е гг. Серебряный отпечаток. Из собрания Музея архитектуры им. А.В. Щусева

Неизвестный фотограф. Макет студенческого дома-коммуны на улице Орджоникидзе в Москве. Арх. И.С. Николаев. Снимок 1930-х гг., фоторепродукция 1980-х гг. Серебряный отпечаток. Из собрания Музея архитектуры им. А.В. Щусева