«Станция: Будущее»: к юбилею Аркадия Стругацкого

Окончание. Начало.

В юбилей Аркадия Стругацкого Яндекс запустил онлайн-игру, которая позволяет погрузиться  в мир Стругацких и стать одним из персонажей их книг.

Начать игру можно прямо на главной странице Яндекса, а её финал зависит только от пользователя. Игра переносит пользователя в один из миров Стругацких. Например, можно оказаться на планетолёте или посреди улицы, захваченной павианами.

Задания генерирует нейросеть Алиса, так что ничто не предопределено. И только от действий пользователя зависит, что будет дальше. Каждое следующее задание генерируется на основе его решений. Отвечать на задания можно текстом, кодом или с помощью кота — он ещё не заговорил, но умеет царапаться и ронять горшки. Выполнить миссию нужно за десять шагов. По ходу дела Алиса будет давать подсказки, а Нейроэксперт — отвечать на вопросы по мирам. В финале получится целая ИИ-история: YandexART сгенерирует для неё видео, а технология SpeechKit поможет озвучить. Свою ИИ-историю можно будет скачать или опубликовать на сайте проекта. 

На Яндекс Картах появилась подборка мест, которые, по мнению экспертов Яндекс Книг, больше всего похожи на места действий из произведений Стругацких. Например, здание Президиума РАН очень напоминает Государственный комитет межпланетных сообщений из «Страны багровых туч», а дворец царя Алексея Михайловича в Коломенском — Старый Кижеград из «Сказки о тройке». 

Новое в рубрике

