Голос фронта и суд истории: вышли все 12 фильмов цикла «Фронтовая редакция»

Документальный цикл «Фронтовая редакция: корреспонденты Великой Отечественной войны» завершён: вышли все 12 фильмов о людях, которые во время войны стали голосом фронта и свидетелями подвига страны.

Проект раскрывает работу советских военных корреспондентов на передовой и в тылу: фронтовые газеты, репортажи из окопов и осаждённых городов, редкие фотографии и кинохронику, истории любви, товарищества и профессиональной чести. Их материалы не были парадной хроникой — они фиксировали войну без прикрас, зная, что строка в газете и кадр на плёнке могут быть не менее весомыми, чем снаряд на передовой.

Каждый из 12 короткометражных фильмов посвящён отдельной теме или личности и показывает разные стороны фронтовой журналистики: от писателей и журналистов, ставших первыми военкорами в начале войны, до работы корреспондентов на Нюрнбергском процессе. Героями отдельных фильмов стали Аркадий Гайдар, Михаил Матусовский и Андрей Платонов. Фильм «Ленинград» посвящён блокадному радио и силе слова в осаждённом городе, фильм «Любовь» — реальным историям любви, выдержавшей испытание войной. «Сталинград» рассказывает о репортёрах, прославивших подвиг защитников города, «Документалистки» — о женщинах-операторах, «Фоторепортёры» — о фронтовых фотографах, «Партизаны» — о журналистах газеты Брянского фронта «На разгром врага».

Одиннадцатый фильм цикла, «Инкоры», показывает малоизвестную сторону истории: как иностранные корреспонденты в Москве постепенно становились союзниками советской правды о войне. До начала Великой Отечественной к иностранным дипломатам и журналистам в СССР относились настороженно. Их работу курировал отдел печати Наркомата иностранных дел, которым в 1941–1942 годах руководил Николай Григорьевич Пальгунов, будущий глава ТАСС. Инкоры жаловались на его бюрократизм, особенно активно — легендарный корреспондент Associated Press Генри Кэссиди. Однако именно Пальгунов впервые дал им возможность увидеть войну не по сводкам, а вживую: в сентябре 1941 года, после победы Красной армии под Ельней, он организовал их выезд в прифронтовую зону, а 19 декабря 1941 года 16 западных репортёров допустили в только что освобождённый от фашистов Клин. Эти поездки стали переломными: журналисты своими глазами увидели разрушения, следы оккупации и цену сопротивления, а их репортажи помогли сформировать на Западе более честное представление о войне на Восточном фронте.

Заключительный фильм цикла — «Нюрнберг» — рассказывает о журналистах, работавших на Международном военном трибунале и зафиксировавших рождение правовой оценки нацизма. Особое место в картине занимает история легендарного фотографа ТАСС Евгения Халдея, для которого съёмка в Нюрнберге была и профессиональным долгом, и личным счётом: в 1941 году в оккупированном Донецке гестапо убило его отца и трёх сестёр. На процессе он работал в офицерской форме с боевыми наградами, что вызывало ярость у подсудимых, прежде всего у Геринга. Один из эпизодов фильма рассказывает, как Халдей, снимая крупный план нацистского лидера, столкнулся с его открытым протестом — и как американский офицер, обеспечивавший порядок, жёстко пресёк вспышку Геринга и впоследствии помогал советскому фотографу занимать лучшие точки съёмки.

Другие герои фильма — военкор ТАСС Макс Альперт, автор одной из самых трагических фотографий войны — снимка расстрелянного в Ростове подростка Вити Черевичкина с мёртвым голубем в руках, ставшего символом нацистских преступлений против мирных жителей, и фотокорреспондент ТАСС Марк Редькин, первым запечатлевший Освенцим сразу после освобождения. Его снимки вошли в доказательную базу советской стороны в Нюрнберге.

В роли ведущих в фильмах цикла выступают действующие военкоры, работающие сегодня на передовой, в том числе в зоне СВО и на Донбассе: Александр Коц, Григорий Кубатьян, Михаил Андроник, Александр Симонов, Ольга Мациевская, Елена Соколова, Максим Васюнов. В финальном фильме «Нюрнберг» зрителей проводит через материалы трибунала военкор проекта WarGonzo Екатерина Романова. Личный опыт современных корреспондентов делает разговор о военкорах Великой Отечественной живым диалогом поколений и подчёркивает преемственность профессии.

Цикл создан режиссёрами Никитой Сутыриным и Анастасией Нечаевой при участии профессиональных кинематографистов и при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Команда проекта провела масштабную архивную работу: изучены документы, письма, фронтовые газеты, редкие фотографии и плёнки.

Отдельным итогом проекта стало издание второго номера журнала «Русский военкор», посвящённого фронтовым корреспондентам Великой Отечественной войны. Новый выпуск продолжает и дополняет темы документального цикла, давая читателю возможность глубже погрузиться в историю профессии. Во втором номере представлены неизвестные страницы биографий легендарных военкоров, воспоминания тех, кто прошёл фронтовыми дорогами с блокнотом и кинокамерой, личные заметки журналистов и фотографов, а также редкие архивные фотографии и документы с фронта. Через эти материалы раскрываются истории смелости, профессионализма и человеческой стойкости военных корреспондентов.

Проект выпуска журнала «Русский военкор», как и документальный цикл «Фронтовая редакция», реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.