Худрук Театра Сатиры рассказал блогерам о секретах успеха нового мюзикла

Художественный руководитель Театра Сатиры, народный артист РФ Евгений Герасимов встретился с популярными лайфстайл-блогерами в рамках премьеры мюзикла «Свадьба Кречинского». Общение с главным создателем одной из самых ярких постановок сезона состоялось при участии проекта «Московское чаепитие», который является навигатором в культурной жизни столицы для лидеров мнений.

Первые показы спектакля, который переосмысливает традиции Театра Сатиры и возрождает с помощью новых технологий жанр водевиля, прошли с аншлагами. Современным зрителям пришлась по вкусу адаптация пьесы Александра Сухово-Кобылина — исполнителей ролей в «Свадьбе Кречинского» публика удостаивает пятнадцатиминутными овациями. Блогеры решили увидеть эту постановку своими глазами и воспользоваться эксклюзивом — задать вопросы её режиссёру.



Евгений Герасимов рассказал о музыке, созданной специально для спектакля композитором Алексеем Лосихиным: саундтрек соединяет множество стилей — джаз, эстраду, фолк и даже рэп. Режиссёр отметил виртуозную работу хореографа-постановщика Сергея Землянского и приглашённой балетной труппы, а также рассказал об уникальной сценографии, созданной по замыслу Анастасии Глебовой, и роскошных костюмах, воплощённых Андреем Климовым. Режиссёр подчеркнул универсальность артистов театра — исполнители ролей блистательно справляются с задачей не только играть на сцене, но также петь и танцевать на высоком профессиональном уровне.

Блогеров интересовали и личные вопросы, например, о том, где худрук, режиссёр и актёр черпает силы и вдохновение для ежедневных выходов на сцену, работая при этом в многих ипостасях.



«Я заряжаюсь на сцене. Я никогда не волнуюсь — я в ожидании кайфа. Я выхожу и ощущаю зал, слышу партнёров, слышу реакцию зала. Проживая свою роль, я просто получаю огромное удовольствие. Поэтому я могу играть каждый день, — сказал Евгений Герасимов. — Для меня не составляет труда быстро войти в образ и выйти из него. Я вообще умею владеть собой и своим телом. Это очень важно».

Говоря о необходимости держать себя в спортивной форме, мастер отметил важность самодисциплины и признался, что каждое утро встаёт в 6 часов и делает сотню отжиманий. Блогеров вдохновил и тот факт, что народный артист России — мастер спорта по лёгкой атлетике, кандидат в мастера по боксу и самбо, обладатель чёрного пояса, шестого дана, а также президент Ассоциации боевых искусств Москвы по сетокан карате.



Настоящим культурным шоком для участников встречи стал просмотр премьерного спектакля «Свадьба Кречинского».