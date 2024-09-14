Ольга Галактионова выступила на Х Санкт-Петербургском международном форуме объединенных культур

13 сентября 2024 года генеральный директор РОСИЗО Ольга Галактионова приняла участие в мероприятиях Международного культурного форума, который в десятый раз проходит в Санкт-Петербурге. В рамках региональной программы «Коллекции путешествуют: новые маршруты музейных выставок» она рассказала о межмузейном сотрудничестве, междисциплинарных проектах и взаимодействии с музеями стран СНГ.

В своем выступлении Ольга Галактионова подчеркнула важность совместной работы музеев разных стран для продвижения культурного обмена, укрепления и сохранения культурного наследия.

Особое внимание было уделено выставке «Бессмертие подвига. К 80-летию освобождения Республики Беларусь от немецко-фашистских захватчиков», которая стала результатом объединения коллекций России и Беларуси, а также образовательным программам и проектам, направленным на развитие культурных связей.

«РОСИЗО является непосредственным оператором межмузейного взаимодействия России и Беларуси, и для нас это большая честь и гордость, — отметила Ольга Галактионова. — Получился масштабный междисциплинарный, межмузейный и международный проект».

Также Ольга Галактионова рассказала о истории РОСИЗО и его первоначальной миссии.

«РОСИЗО был создан в 1959 году для пропаганды современного русского искусства за рубежом — это было нашей главной задачей», — отметила Ольга Галактионова.

Она подчеркнула, что за прошедшие годы задачи организации изменялись, но сегодня важно восстановить и реализовать эту миссию — популяризацию современного российского искусства за границей.

В мероприятии также приняли участие заместитель директора Российского этнографического музея Елена Герасименко, директор Российского национального музея музыки Михаил Брызгалов, президент фонда Франко Дзеффирелли (Италия) Пиппо Дзеффирелли и директор Государственного музея Востока Александр Седов.