Стартует новый сезон Всероссийского арт-проекта «Контуры Культуры»

Художникам предстоит расписать интерьеры 15-ти библиотек и культурных центров Москвы. Подать заявку на участие можно на сайте проекта Контуры Культуры (kk-project.ru) до 15 мая.

Игорь Околов. Победитель Всероссийского арт-проекта «Контуры культуры» 2022. Работа в ГБУК г. Москвы ЦБС ВАО Библиотека № 70

17 апреля 2023 года стартовал второй сезон Всероссийского арт-проекта «Контуры Культуры», организатором которого выступает Московский продюсерский центр при поддержке Департамента культуры города Москвы. К участию приглашаются художники со всей России – для этого нужно заполнить анкету на сайте проекта. Экспертное жюри отберет лучшие эскизы, авторы которых и преобразят летом интерьеры культурных пространств Москвы.

«Москва – один из самых современных мегаполисов мира с богатой и самобытной культурой. Наш город всегда привлекал молодых художников со всей страны. В том числе и мастеров стрит-арта, которые работают с архитектурной и интерьерной средой. Их искусство помогает развитию культурной составляющей города. Наполняя общественные пространства новыми визуальными образами, они оставляют свой след в жизни столицы. Благодаря проекту «Контуры культуры» интерьеры московских учреждений получат эксклюзивное дизайнерское оформление», - рассказала заместитель руководителя Департамента культуры города Москвы Ака Марзаева.

Площадками для творчества художников в этом году станут культурные центры и библиотеки с лекционными и концертными пространствами, а также учреждения, в которых только что завершилась реновация. Среди локаций в этом сезоне проекта, например, культурные центры имени И.М. Астахова и «Салют», центр культуры и досуга «Академический», библиотека № 221 имени Р.И. Рождественского и многие другие.

Художники создадут 15 стенных росписей размером от 65 до 120 квадратных метров. Всего в рамках второго сезона проекта они создадут более 1,5 тысяч квадратных метров стенных росписей.

«Задача художника — в своих росписях создать новое прочтение классических образов искусства в таких видах, как музыка, танец, поэзия, изобразительное искусство. Сделать его доступными для восприятия посетителей разных возрастов, и за счёт цвета, композиции и авторских техник позволить росписи трансформировать интерьеры общественных пространств. В целом же, проект «Контуры Культуры» — это пример масштабной перезагрузки учреждений культуры с помощью street и public art. Проект призван привлечь к модернизации общественных зданий художников со всей страны и выстроить новые формы диалога между культурно-просветительскими организациями и деятелями современного искусства. Для художников это отличная возможность сделать пространства культурных центров и библиотек новыми точками притяжения для молодой и продвинутой целевой аудитории, превратив их в своего рода выставочные локации, в том числе и цифровые с помощью AR-технологий», — сказала арт-директор Московского продюсерского центра Юлия Юрченко.

В состав жюри второго сезона проекта вошли:

арт-директор Моспродюсер, куратор арт-проектов и выставок, дизайнер, декоратор, член союза художников России Юлия Юрченко;

художник, скульптор, перформер Роман Ермаков (входит в топ-5 популярных Public art художников России);

художник, график, дизайнер, специалист в тв-маркетинге, дизайне и промо, академик Академии Российского телевидения, директор по управлению брендами НМГ Елена Шанович;

директор Московской школы современного искусства (MSCA), декан высшего образования в Universal University, куратор программы дополнительного профессионального образования «Современное искусство», художник и куратор выставочных проектов Михаил Левин.

Отбирая победителей, они будут оценивать соответствие тематике и задачам проекта, профессиональность исполнения, художественную композицию, колористику, оригинальность концепции эскиза.

При заполнении заявки художнику необходимо:

указать актуальные контактные данные, прикрепить ссылки на социальные сети / сайт (если есть);

прикрепить CV - резюме, в котором будет информация о художнике, его образовании, достижениях, профессиональном или художественном опыте;

приложить портфолио работ/artist statement;

прикрепить до 3-х эскизов своего проектного предложения художественной росписи культурных пространств* в формате .jpg/.png/.pdf (размер файла не должен превышать 15 МБ) разрешение 250 dpi;

описать концепцию (идею) своих эскизов;

описать перечень материалов, необходимых для реализации каждого из заявленных эскизов.

Эскиз и идея работы должны отвечать концепции проекта и соответствовать следующим требованиям:

авторские права принадлежат художнику;

работы не были реализованы на других площадках;

материалы не содержат контент 18+ и не нарушают законодательство РФ.

Победителям проекта за реализованные эскизы предусмотрен гонорар. Кроме этого, художники получат необходимые для работы материалы, поддержку в социальных сетях Моспродюсер.

Благодаря «Контурам Культуры» современное искусство поселится в культурных учреждениях столицы, делая их еще более привлекательными для молодежной аудитории. Кроме этого, с помощью AR-технологий их пространства преобразуются в цифровые галереи.

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