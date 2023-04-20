Якутия передала инновационное кинооборудование «Экстра Синема» Центральному Дому Российской Армии

Инновационные подходы к кинопоказу в военных учреждениях культуры обсуждались на круглом столе «Новые технологии в кинопоказе».

В рамках мероприятия состоялось подписание договора передачи комплекта оборудования сети альтернативного кинопроката «Экстра Синема» Центральному Дому Российской Армии. Договор подписали Василий Мазуренко и директор ООО «Экстра Синема» Петр Чиряев. В завершении круглого стола состоялся показ военно-патриотического фильма «Рядовой Чээрин», созданного якутскими кинематографистами, и презентация проектора «Экстра Синема», разработанного в Технопарке «Якутск» в рамках импортозамещения.

Центральный Дом Российской Армии, которому передан комплект оборудования для кинопоказа, стал экспериментальной площадкой. Планируется, что апробация инновационной киносистемы послужит началом использования кинопроекторов всеми военными учреждениями культуры, в том числе в отдаленных гарнизонах.

Автор сценария и режиссер фильма «Рядовой Чээрин» Дмитрий Кольцов, выступивший перед сеансом, сообщил, что в основе фильма лежит повесть якутянина-фронтовика Тимофея Сметанина о молодых жителях республики, отважно сражавшихся на фронтах Великой Отечественной войны. Авторы посвятили свою картину всем советским воинам и уверены, что она окажет важное воспитательное воздействие на молодежь.

О том, что сегодня противоборство происходит не только на полях сражений, но и в духовной сфере, говорил со зрителями директор Департамента культуры Минобороны России Артем Горный. По его мнению, сила кинематографа здесь может играть особую роль. Он подчеркнул важность сотрудничества Минобороны России с Республикой Саха (Якутия), выступившей инициатором создания инновационной системы «Экстра Синема».

Об использовании проекта «Экстра Синема» в России, в том числе в Донецкой Народной Республике, сообщил постоянный представитель Республики Саха (Якутия) при Президенте Российской Федерации – первый заместитель председателя Правительства Республики Саха (Якутия) Андрей Федотов. Он рассказал, как на фильм «Рядовой Чээрин» реагировали жители Донецка, сравнив сопереживания зрителей главным героям и их веру в победу с просмотрами солдатами Великой Отечественной войны таких знаменитых картин, как «Александр Невский» и «Два бойца».

Напомним, что кинопроектор и технологическое решение «Экстра Синема» для оборудования кинозалов разработаны отечественными производителями, изготавливаются на базе технопарка «Якутия». По затратам якутское решение в 4-5 раз экономичнее зарубежного, где используется оборудование DCP-стандарта, которые производятся по лицензиям, распределяемым среди ограниченного количества западных производителей.

Все комплектующие – из дружественных стран. Яркий и мощный, созданный по «последнему слову техники» кинопроектор ECP-221 способен дать изображение на экран до 10 метров шириной.

В комплект для кинотеатра входит проектор со встроенным медиасервером, компьютер управления проектором и кинобилетной системой, программное обеспечение, коммутация.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.