«Коля в Третьяковской галерее»: Юлия Кузнецова рассказала читателям о своей новой книге

Мальчик Коля, как многие другие дети в пять лет, любит рисовать. Его мама решает, что ребёнку пора увидеть полотна великих живописцев и узнать много интересного и полезного. В XIX столетии знакомство с купцом Третьяковым, меценатом и благотворителем, было почётно для любого жителя Москвы. И вот сейчас, уже в XXI веке, Коля спешит подружиться с Третьяковской галереей, одним из лучших музеев страны. Мальчик немного переживает – будет ли ему интересно, но с этого момента и начинается замечательная современная сказка.
Коле и его маме помогает игрушечная грачиха Фаня, которая носит розовое платье с оборками и пуговицами и даже жемчужные бусы. А ещё в галерее оживает случайно найденный Колей на улице кубик-робот по имени Бут. Он прибыл на Землю с Марса, чтобы изучать чувства землян. В такой приятной и необычной компании весело и интересно провести несколько часов, ведь за разговорами, рассуждениями, вопросами и ответами время пролетает незаметно.
Российская история, греческая мифология, факты из жизни великих живописцев – в книге всё преподнесено легко и непринуждённо, в виде беседы. Картины Третьяковской галереи расскажут не только о том, как жили цари и придворные, но и крестьяне, и дети-подмастерья.
Коля и вместе с ним маленькие читатели узнают, какие существовали течения в живописи, а также освоятся с такими понятиями как рококо, классицизм, романтизм и сентиментализм. Мама мальчика расскажет, что эти направления влияли не только на работу художников, но и писателей и других деятелей искусства. Родители получают в книге небольшие подсказки, чем, кроме рассматривания, они могут занять своих непосед. Как Коля, Фаня и Бут они могут искать и называть разные цвета и оттенки, определять эмоции людей, искать на полотнах разные предметы, детей или различных животных. Прекрасным дополнением к рассказам о прогулках по галерее служит приложение, в котором можно найти задания на внимательность, вопросы об увиденном на картинах и анкету «После выставки».
Издание готовилось при содействии и помощи специалистов искусствоведов и адресовано широкому кругу читателей – детям дошкольного и младшего школьного возраста, родителям, воспитателям детских садов, педагогам и преподавателям студий дополнительного образования. Написала эту чудесную историю Юлия Кузнецова – писатель по призванию и профессии, автор более тридцати книг для детей и подростков. Она получила несколько высоких наград за свои литературные труды, среди которых есть «Заветная мечта», Книгуру, Международная премия им. В.П. Крапивина, Премия им. С.В. Михалкова, «Большая сказка», а также – Премия им. Э.Н. Успенского.
В «Архипелаге» ранее вышла ещё одна её книга – «Коля рисует», где рассказывается о важности детских творческих порывов и правильной поддержке детей со стороны родителей и близких.
Юлия Кузнецова говорит: «Мне нравится наблюдать, как дети воспринимают мир, как удивляются, как узнают новое и удивительное, как запоминают места, которые мы посетили». Именно это чуткое отношение помогает создавать ей замечательных персонажей, в которых дети легко узнают себя.
Иллюстрации к книге создала художник Инна Папоротная, чьи рисунки сочетают в себе современность – в одежде и причёсках персонажей – и следование лучшим традициям советских иллюстраторов. Инна – лауреат конкурса «Новая детская книга» и дипломант конкурса «Образ книги».
В издательстве «Архипелаг» вышли три книги с её иллюстрациями – городская сказка «Чижик всё исправит!» Зули Стадник и два сборника рассказов Юлии Кузнецовой. Инна Папоротная открыла в своём интервью небольшой секрет: «Дети думают, что я покупаю книги им, но на самом деле я покупаю их себе: в данный период времени у нас похожие интересы – у меня профессиональный, у них – возрастной».
С такой новинкой поездка в Третьяковскую галерею (или подготовка к встрече с прекрасным) принесёт радость и удовольствие даже дошкольникам. Она не просто познакомит детей с великими художниками, но и научит обращать внимание на детали композиции, размышлять, задумываться над историческим контекстом картин. Словом, можно приготовить «мухательную соль», как говорила Фаня, будет много интересных сюрпризов.
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