«Гостья»: премьера всех серий фантастического детектива

В сети состоялась премьера всех серий фантастического детектива «Гостья» с Ириной Пеговой и Дашей Верещагиной в главных ролях. К выходу всех эпизодов команда онлайн-кинотеатра подготовила специальный ролик. Он погрузит зрителя в драйвовую и «космическую» атмосферу сериала, а также ближе познакомит его с главной героиней — таинственной Мариной-вундеркиндом. Понять натуру молодой бунтарки будет непросто не только окружающим, но и ей самой.

Автором сценария и креативным продюсером выступила Настя Кузнецова. Также продюсировали проект Даша Соловьева, Ксения Касимова, Павел Лилиенфелд, Анастасия Дюкарева и Инна Оркина-Сексте, кресло режиссера-постановщика занял Иван Петухов. Производством сериала занимались онлайн-кинотеатр Иви и «КИНОПЧĒЛЫ» Продакшн.

Главные роли в проекте исполнили Ирина Пегова и Даша Верещагина. В сериале также снялись Александра Ребенок, Денис Прытков, Сергей Марин, Сергей Гилев, Алексей Агранович, Владимир Стеклов, Сергей Новосад и другие.