«И не друг, не враг, или «Третий Толстой»»: в Музее-квартире А.Н. Толстого новая выставка

Отношения Ивана Бунина и Алексея Толстого не были простыми. Впрочем, едва ли таковое удивительно – великие люди простыми быть не могут. Бунина и Толстого много связывало, они были современниками, одно время вместе находились в эмиграции, дружили. Безоблачность в отношениях их не связывала, но Иван Бунин ценил талант Алексея Толстого.

Представленная выставка – документально-художественная. Экспозиция располагает документами, письмами, фотографиями, сценографическим материалом к постановке «Каина» Дж. Байрона в переводе Ивана Бунина (за материал благодарим музей МХАТ, постановка была осуществлена Константином Станиславским). Конечно, не уйти от иллюстративного материала к сборнику «Темные аллеи», творческим работам современных художников: Евгении Кокоревой, Аллы Высотской, Михаила Сорокина, Владимира Рябчикова и других.

Самое же главное, на мой взгляд, высказывания самого Ивана Бунина об Алексее Толстом. Слова большого поэта и великолепного стилиста очень искренни и глубоки. В эмиграции Бунин тяжело переживал уход Алексея Толстого – знатока русской жизни. Умение ценить талант другого – важная и, увы, редкая способность. У Бунина она была. Выставка приурочена к 155-летию со дня рождения Ивана Бунина.

Марина АБРАМОВА