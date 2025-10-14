Готический хоррор «Наследники Ван Хельсинга. Проклятие Дракулы» выходит в прокат

В российский прокат готический хоррор «Наследники Ван Хельсинга. Проклятие Дракулы» (оригинальное название — Abraham’s Boys). Картина режиссера Наташи Кермани создана по рассказу из сборника «Призраки ХХ века» Джо Хилла — писателя и сына Стивена Кинга — и переосмысляет классическую историю о Дракуле.

1915 год. Братья Макс и Руди Ван Хельсинги провели всю жизнь под строгим контролем своего отца, Абрахама, в уединенном доме в Калифорнии. Не зная о его темном прошлом, они пытаются понять причины паранойи и всё более странного поведения главы семьи. Но, погрузившись в мрачную тайну отца, они узнают, что история о Дракуле — вовсе не легенда, и древнее зло до сих пор живет в стенах их дома.

«Наследники Ван Хельсинга. Проклятие Дракулы» — это новая интерпретация легенды о вампирах, где соединяются нуарная атмосфера, готический хоррор и семейная драма.

Создатели уделили особое внимание воссозданию подлинного готического антуража. Художник-постановщик Стивен Чирокко подчеркивает, что интерьер дома Ван Хельсингов задумывался как самостоятельный персонаж: темные обои, витражные стекла, старинные лампы и медицинские приборы начала XX века формируют пространство, где прошлое становится неотделимым от настоящего. Атмосфера мрака и строгости усиливает чувство изоляции семьи, а детали интерьера отсылают к английскому прошлому Мины, жены Абрахама.

Съемки проходили в Калифорнии. Здесь удалось соединить американскую провинциальность с готическим духом Старого Света. Приглушенный свет, минимум электричества и игра длинных теней создают ощущение клаустрофобии и делают каждый кадр тревожным и напряженным. Камера фиксирует мельчайшие детали интерьера, позволяя зрителю почувствовать дыхание дома, а длинные тени и сдержанная цветовая палитра создают подлинное ощущение ужаса, будто страх проникает в пространство вместе с героями.

Режиссер и автор сценария: Наташа Кермани. В ролях: Титус Уэлливер, Брейди Хепнер, Джуда Маккей, Джоселин Донахью.