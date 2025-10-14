Есть такой городской и культурный кластер в Кронштадте. В августе 2020 года был открыт парк, Аллея Адмиралов и детская игровая зона. Тематика, как и понятно, посвящена истории военно-морского флота России.

Аллея Адмиралов – пожалуй, главная достопримечательность парка. Жители сами выбирали имена флотоводцев, принесших славу России (большой список был предложен Российским военно-историческим обществом). В окончательный вариант вошли: Петр I, Фёдор Ушаков, Николай Кузнецов, Григорий Спиридов, Иван Крузенштерн, Фаддей Беллинсгаузен, Михаил Лазарев, Павел Нахимов, Владимир Корнилов, Владимир Истомин, Степан Макаров, Николай Эссен, Сергей Горшков.

Каждый арт-объект, посвящённый тому или иному герою русского флота, снабжен историческим комментарием, чертежами, картами сражений или траекторией плавания. Конечно, все сооружения, зоны отдыха оборудованы тематикой военно-морского флота, предметами, связанными с изучением морей и океанов. Маяк памяти посвящён морякам, прославившим подвигами русский флот.

На Острове фортов не забыли и про военных медиков – в память о них высажены 70 деревьев, а 46 деревьев напоминают о кораблях, погибших во время Великой Отечественной войны. Обустроенная и ухоженная территория сочетает не только историческую (можно ещё посетить музей военно-морской славы и увидеть подводную лодку К-3 «Ленинский комсомол»), познавательную составляющую, но и рекреационную – веревочный парк, детская игровая зона, обзорная площадка с видом на Каботажную бухту к услугам каждой семьи.

Марина АБРАМОВА,

Фото © Сергей КОРОТКЕВИЧ