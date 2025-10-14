Из бизнес-центра в суровый цех: стартовали съёмки сериала «Пора на завод»

Кинокомпания 1-2-3 Production приступила к съёмкам нового комедийного сериала «Пора на завод» по заказу телеканала ТНТ. Проект расскажет историю молодого и успешного московского инвестора Вадима (Вячеслав Чепурченко), который ради любви к своей девушке Тане (Рината Тимербаева) кардинально меняет свою привычную жизнь. Чтобы заслужить уважение отца Тани, сурового бригадира-металлурга Игоря Романовича (Анатолий Журавлёв), Вадим, никогда не державший в руках даже рубанок, устраивается на уральский металлургический завод. Жар цехов, грубый юмор коллег и неподъемные физические нагрузки — лишь малая часть испытаний, с которыми сталкивается Вадим. Сможет ли он продержаться целый месяц без привычного комфорта, найти настоящих друзей и завоевать уважение суровых металлургов? И главное — что Вадиму придётся в себе изменить, чтобы его наконец признали «своим»?

Съёмки сериала стартовали в Свердловской области на реальном металлургическом заводе, чтобы максимально достоверно передать весь производственный масштаб. Зрителей ждёт и огненная стихия плавки металла, и уютный быт рабочего посёлка, и история о том, как два разных мира: столичный и провинциальный — сталкиваются, чтобы найти общий язык.

В главных ролях: Вячеслав Чепурченко, Рината Тимербаева, Анатолий Журавлёв, Инга Оболдина, Анна Уколова, Анатолий Гущин, Николай Шрайбер, Ренат Мухамбаев, Антон Остерников.