Оплата публикаций

РАСПРОДАЖА

Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполняется 10 лет! Все эти годы мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле прошлого года мы открыли Интернет-магазин VipArt24.ru. А 1 января 2025 года запустили Культурно-просветительскую программ «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK». В настоящее время в рамках Программы проходит Творческий конкурс «Дорога к звёздам». COSMOTRACK – это глобальный проект над которым мы будем работать ближайшие 10 лет. Всё только начинается, друзья!

Новое на сайте

ДомойМир киноИз бизнес-центра в суровый цех: стартовали съёмки сериала «Пора на завод»

Из бизнес-центра в суровый цех: стартовали съёмки сериала «Пора на завод»

T1
By T1
75
Съемочная группа сериала «Пора на завод»
Съемочная группа сериала «Пора на завод». Фото © PR 1-2-3 Production

Кинокомпания 1-2-3 Production приступила к съёмкам нового комедийного сериала «Пора на завод» по заказу телеканала ТНТ. Проект расскажет историю молодого и успешного московского инвестора Вадима (Вячеслав Чепурченко), который ради любви к своей девушке Тане (Рината Тимербаева) кардинально меняет свою привычную жизнь. Чтобы заслужить уважение отца Тани, сурового бригадира-металлурга Игоря Романовича (Анатолий Журавлёв), Вадим, никогда не державший в руках даже рубанок, устраивается на уральский металлургический завод. Жар цехов, грубый юмор коллег и неподъемные физические нагрузки — лишь малая часть испытаний, с которыми сталкивается Вадим. Сможет ли он продержаться целый месяц без привычного комфорта, найти настоящих друзей и завоевать уважение суровых металлургов? И главное — что Вадиму придётся в себе изменить, чтобы его наконец признали «своим»?

Съёмки сериала стартовали в Свердловской области на реальном металлургическом заводе, чтобы максимально достоверно передать весь производственный масштаб. Зрителей ждёт и огненная стихия плавки металла, и уютный быт рабочего посёлка, и история о том, как два разных мира: столичный и провинциальный — сталкиваются, чтобы найти общий язык.

В главных ролях: Вячеслав Чепурченко, Рината Тимербаева, Анатолий Журавлёв, Инга Оболдина, Анна Уколова, Анатолий Гущин, Николай Шрайбер, Ренат Мухамбаев, Антон Остерников.

Предыдущая статья
Готический хоррор «Наследники Ван Хельсинга. Проклятие Дракулы» выходит в прокат
Следующая статья
«Пингвины моей мамы»: возвращение сериала с Макаром Хлебниковым состоится осенью

Новое в рубрике

Все коммуникации и обращения в редакцию происходят в письменном виде только по e-mail: info@artmoskovia.com

© 2015–2025. Сетевое СМИ «АртМосковия», сайт artmoskovia.ru (Входит в состав Издательского проекта СМИ «АртМосковия»). Регистрирующий орган — Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 62117 от 19.06.2015. Учредитель – О.П. Неснова. Главный редактор – О.П. Неснова. Редакция не является юридическим лицом.

16+

Рейтинг@Mail.ru