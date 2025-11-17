Графика мгновения: в Verklov.Доме открылась выставка «Пленэры 2025»

В Verklov.Доме — пространстве поддержки творческих людей — открылась выставка «Пленэры 2025», представляющая графические пленэрные работы Андрея Криволапова и Юлии Бысовой. Экспозиция открыта до 27 ноября, вход свободный.

Работы фиксируют живое восприятие природы и городского пространства — от лаконичных линий до тонких нюансов света и воздуха. Авторы стремятся уловить мгновение, когда пейзаж превращается в образ, а наблюдение — в чувство.

О творческом подходе к работе на пленэре рассказывает художница Юлия Бысова:

«Графика — один из самых быстрых способов работы на пленэре, потому что погода меняется очень быстро, и эмоция от увиденного живёт определённое время. За этот короткий период наша задача — успеть всё отразить, пока впечатления ещё горячие.Мы стремимся не просто показать работу, а вовлечь зрителя — предложить ему поработать вместе с художником, представить эту картину в цвете. Таким образом зритель становится участником нашей работы».

В экспозиции представили работы художники: