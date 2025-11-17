Музее Победы открыл выставку в честь Дня ракетных войск и артиллерии

Музей Победы представил выставку, приуроченную ко Дню ракетных войск и артиллерии. Обновленная экспозиция открылась в рамках проекта «Семейные реликвии».

«День ракетных войск и артиллерии отмечается в нашей стране ежегодно 19 ноября. Эта дата выбрана неслучайно. 19 ноября 1942 года началась операция «Уран» — советское контрнаступление в ходе Сталинградской битвы, в результате которого войска Красной Армии замкнули кольцо окружения вокруг немецких войск и воинских контингентов стран-союзников гитлеровской Германии, общей численностью около 330 тысяч солдат и офицеров. Артиллерия сыграла в этой операции одну из главных ролей. Мощнейшая артиллерийская подготовка, позволила советским войскам перехватить стратегическую инициативу», — отметили в Музее Победы.

Новая выставка рассказывает о судьбе и боевом пути советского военачальника, Главного маршала артиллерии, Героя Советского Союза Николая Николаевича Воронова.

«На посту начальника Артиллерийского управления РККА Воронов с 1937 года инициировал масштабные организационные и технические преобразования, направленные на повышение мобильности и мощи артиллерии. Руководил артиллерией в боевых действиях против Японской империи у реки Халхин-Гол и во время советско-финляндской войны, где отрабатывались методы прорыва глубоко эшелонированной обороны противника. В годы Великой Отечественной войны Николай Воронов занимал посты начальника артиллерии Красной Армии и заместителя наркома обороны, а с 1943 года — командующего артиллерией Вооружённых сил. Он являлся фактическим создателем советской артиллерийской стратегии и не только осуществлял общее руководство этим родом войск, но и лично, как представитель Ставки Верховного Главнокомандования, координировал его действия в ключевых операциях, включая Сталинградскую битву, где руководил ликвидацией окружённой группировки Паулюса зимой 1942-1943 годов. Именно ему было первым присвоено звание маршала артиллерии и Главного маршала артиллерии», — отметили в Музее Победы.

В послевоенный период Воронов занимался научной деятельностью и подготовкой командных кадров: он занимал пост президента Академии артиллерийских наук и начальника Военно-артиллерийской командной академии. Звание Героя Советского Союза было присвоено ему в 1965 году.

Во временной экспозиции представлено более 10 раритетов, переданных в дар Музею Победы вдовой маршала Ниной Сергеевной. Из уникальных экспонатов — бинокль, предметы быта, элементы формы Главного маршала артиллерии и наградная колодка, принадлежавшие Николаю Воронову, а также записная книжка «Мои предложения (общего порядка), принятые и узаконенные», в которой военачальник делал записи-автографы о событиях Великой Отечественной войны. Экспозицию дополняют архивные документы и фотографии, в том числе и приглашение Главному маршалу артиллерии Воронову от Президента Франции де Голля и его супруги мадам де Голль.