«Громко и честно» о новой российской музыке

В России бум независимой музыки. 20-летние ребята с гитарами врываются в чарты. У них миллионы прослушиваний на музыкальных сервисах и в соцсетях. Кого сегодня выбирают слушатели? Документальный мюзикл «Громко и честно», снятый при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»), ответит на этот вопрос.

Герои проекта — независимые группы, которые сегодня создают новый культурный ландшафт:

Бонд с кнопкой — завораживающий инди-фолк родом из Нефтекамска, чьи «Кухни» стали главным саундтреком этого лета;

Soltwine — душевный поп-рок из Белгорода: песни юности, поиска и радости;

passmurny — инди-рок из Чебоксар, который понятен без перевода: трек «Сердце» в 2025 стал хитом международных стримингов;

Truckdrivers — мотивационный панк-рок из Челябинска со своей философией и братством;

Yerkatt — нежный соул из Якутии о принятии себя, одно из музыкальных открытий 2025 года.

«“Громко и честно” попал в мою жизнь и жизнь группы “Бонд с кнопкой” в момент глубокой энтропии и стремительного недоумения от происходящего… И смог это запечатлеть», — говорит фронтмен Илья Золотухин. — «Более того, это не стало какой-то сопутствующей историей, вроде как “снимайте, что хотите и как хотите, мне без разницы”. Нет, это стало для меня и для “Бонда” большой “любовью”, значительной дружбой, надеюсь, долгой. И мы не просто посветили лицом в красивые камеры и подержали в руках дорогой свет. Мы сняли невероятный детский хор в городе Выкса».

«Выбирали сердцем. То есть, слушали», — говорит режиссёр Кирилл Алёхин. — «Потом знакомились с теми, чьи песни заставляли улыбаться, грустить, задуматься. За каждым хитом стоит история человека. Она всегда глубже и драматичнее, чем три минуты — даже самые прекрасные! — в вашем плейлисте».

«Громко и честно» продолжает документальный сериал «Громко и нежно» о новой российской музыке, который вышел в 2023 году.

Факты

Полное погружение: за 5 месяцев съемочная группа проехала 30,000 км и 11 городов, чтобы снять 5 фильмов о молодых музыкантах.

Каждая серия — визитка одной группы со вставными клипами, которые делают ее яркой и зрительской.

Живой звук: группы «Бонд с кнопкой» и Yerkatt на съемках проекта записали новые треки.

Фото предоставлены пресс-службой ИРИ