У «Великолепной Пятерки» появится еще 100 новых серий

Пятый канал начал съемки нового сезона популярного детектива «Великолепная Пятерка». Козни Норы Леонидовны, радости «молодого отца» Голованова, кризис в браке Бубнова и неразделенная любовь Красавченко. В восьмом сезоне оперативники столкнутся с изменениями в личной жизни и, конечно, с интересными расследованиями.

Начальник «великолепной пятерки» Андрей Голованов станет объектом шуток всего отдела. Подполковник осознал, что пока строил карьеру, не заметил, как выросли дочери. Теперь он решил наверстать упущенное, активно занимается воспитанием маленького сына и мечтает стать самым лучшим папой в мире. Постоянные споры с супругой Ольгой превратятся в настоящий сериал про прививки, лекарства, памперсы, книги для детского чтения и полезные методики. Ольге предложат должность, о которой давно мечтала, и она поставит перед Головановым вопрос – кто сидит с ребенком.

Старшая дочь Наташа окончит медицинский университет и наконец покинет родительский дом. Младшая Таня поступит в экономический вуз, серьезно влюбится, чем сильно обеспокоит заботливого отца.

Капитан Красавченко, чтобы соответствовать любимой девушке, научится ездить на мотоцикле, покорит скалодром, прыгнет с парашютом, будет кормить бездомных в ночлежке, даже если это противоречит его характеру.

Тимур Бубнов на личном примере покажет, что и в длительном браке есть место романтике, приятным сюрпризам и необычным свиданиям. Капитан также попытается обзавестись собственным жильем и разъехаться со сварливым тестем.

В отношениях Ветрова и Варвары произойдут кардинальные изменения. Женщина станет популярной писательницей и у нее появится настойчивый поклонник, который попытается увести Варвару у Ветрова.

Константин Гришанов, исполнитель главной роли в сериале «Великолепная Пятерка»:

– Да уж, отношения — непростая штука! Но юмор и поддержка друг друга помогают со всем справиться. Можно пойти на компромисс. Мой герой, например, займется активным спортом, поведет семью в поход, попробует стать интеллектуалом, даже сходит в театр и прочитает Кафку! И все ради любимых.

В жизни старшего лейтенанта Кузьмина и Любы неожиданно появится бывший муж женщины, который настроен вернуть семью. Поддержку он найдет в лице Норы Леонидовны, по мнению которой взрослая бизнес-леди – не пара Владимиру.

Тяжелее всего придется майору Шапошникову. Его сын Игорь окончил Суворовское училище и поступил в школу МВД, чем добавит отцу переживаний. Любовную идиллию Павла Ильича и стюардессы Регины нарушит мать девушки. Неунывающая и легкомысленная женщина хочет наладить свою личную жизнь, из-за чего все дни майора Шапошникова превратятся в вулкан страстей и массу непредсказуемых ситуаций.

Андрей Горбачев, исполнитель главной роли в сериале «Великолепная Пятерка»:

– В новом сезоне майор Шапошников выяснит, что его познания о женской природе не так уж глубоки и обширны. Ему очень многое еще предстоит узнать о женской логике, её отсутствии и прочих штучках.

В новый сезон войдет 100 серий.