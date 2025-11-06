Оплата публикаций

Группа «Baccara» даст концерт в Центре исполнительских искусств

Фото: PR-сопровождение

Композиции группы «Baccara» не утрачивают своей привлекательности с течением времени, оставаясь востребованными в эфире радиостанций и на танцевальных площадках. Расцвет их славы пришелся на рубеж 70-х и 80-х годов, когда их музыка звучала повсеместно. Такие хиты, как «Yes Sir, I Can Boogie», «Cara Mia» и «Sorry, I’m a Lady», стали знаковыми для того времени! Эти мелодии по-прежнему вызывают теплые воспоминания у слушателей и продолжают звучать в плейлистах и радиопрограммах. Любопытно, что наименование коллектива, «Baccara», позаимствовано у сорта роз, олицетворяя изящество и красоту, которые они привносят в свое творчество.

22 декабря в Центре исполнительских искусств на Добрынинской пройдет долгожданное выступление легендарного испанского коллектива «Baccara», в лице Cristina Sevilla & Helen de Quiroga. Данное мероприятие обещает стать ярким музыкальным событием, торжеством, где переплетутся запоминающиеся мелодии евродиско 80-х, формирующие неповторимый стиль группы.

В преддверии новогодних торжеств концерт «Baccara» станет настоящим триумфом, полным жизни и любви! Посетители смогут насладиться как известными композициями, так и новыми работами, которые создадут уникальную атмосферу вечера. Каждая нота наполнит зал энергией, побуждая публику двигаться и танцевать. Это будет вечер, когда музыка объединит людей, создавая неповторимую ауру радости и веселья.

Вечер, посвященный «Baccara», станет не только музыкальным, но и культурным явлением, которое останется в памяти надолго после своего завершения!

