Литературный триумф: Дневники Хелен Гарнер покорили престижную премию

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия.

editor
By editor
35
Хелен Гарнер дома в Мельбурне. Фотография: The Guardian
Хелен Гарнер дома в Мельбурне. Фотография: The Guardian

В мире серьезной литературы произошло событие, ломающее стереотипы: одной из самых авторитетных британских наград в области нон-фикшн удостоился… личный дневник. Австралийская писательница Хелен Гарнер стала лауреатом премии Бейли Гиффорд 2025 года за свою книгу «Как закончить историю». Это беспрецедентный случай — впервые высшую оценку жюри получил сборник дневниковых записей.

Это решение сложно назвать иначе как историческим. Премия — чек на 50 000 фунтов стерлингов и слава одной из самых влиятельных наград в документальном жанре отныне принадлежат текстам, которые традиционно считались сугубо частным, почти интимным делом. Жюри под председательством литературного редактора The Times Робби Миллена приняло решение единогласно, назвав работу Гарнер «замечательной, захватывающей книгой», которая «поднимает форму дневника на новую высоту».

Что же такого нашло комиссия в этих заметках? «Как закончить историю» — это масштабная, на 832 страницы, хроника жизни Гарнер, охватывающая несколько десятилетий: от богемного Мельбурна 70-х через бурные романы 80-х до мучительного распада брака в 90-х. Но это не просто автобиография. Критики и судьи отмечают в этих текстах редкий сплав «разрушительной честности, острого как бритва ума и восторженного внимания к деталям». Это глубокое исследование внутреннего мира, творчества, морали и сложности человеческих отношений, выполненное в форме, не терпящей фальши.

Для 82-летней Гарнер эта победа стала знаковым международным признанием. На родине, в Австралии, ее давно считают живым классиком, о чем свидетельствуют многочисленные национальные премии. Однако именно Бейли Гиффорд стала ее первой крупной наградой в Великобритании, окончательно утвердив ее статус писателя мирового масштаба.

Как отмечает Робби Миллен, несмотря на внушительный объем, книга читается на одном дыхании: «Гарнер — такой хороший собеседник — весёлый, оригинальный, умный, склонный к самобичеванию, всегда интересный, — что нам не хотелось, чтобы эта история заканчивалась». С ним солидарны и многие критики: так, Рэйчел Кук из Observer не побоялась провести параллель с наследием Вирджинии Вулф, назвав дневники Гарнер величайшими записями писательницы со времен английской модернистки.

Победа Хелен Гарнер — это не только триумф отдельного автора, но и победа самого жанра. Она доказывает, что «дневник» — это не удел маргиналов, а полноценная и мощная литературная форма, способная говорить с читателем на самые важные темы с беспрецедентной откровенностью и глубиной.

Публикуется по материалам зарубежных СМИ,
перевод на русский язык редакция СМИ АртМосковия

