ТНТ начал съёмки второго сезона комедийного сериала «Афоня»

Телеканал ТНТ совместно с компанией «Кинотека» приступили к созданию новых серий комедийного сериала «Афоня». К своим ролям вернутся Тимофей Зайцев (в роли Афони), Виктор Бычков (Семёныч), Ирина Безряднова (Кикимора) и Александр Головин (Кеша). В актерском составе пополнение – Ксения Кутепова (Лада) и Карина Александрова (Сесиль). Режиссёром-постановщиком выступает Михаил Расходников, известный по работе над проектами «Шеф» и «Временные трудности».

В новых эпизодах зрителей ждут невероятные приключения ворчливого домового Афони и его приятеля, бывшего врача-педиатра Валентина Семёновича, в мире современной новостройки. В этом мире найдется место не только для обаятельного волшебства, но и для пугающей мистики и, конечно, для искрометного юмора.

Сюжет второго сезона является прямым продолжением первого. Кикимора лишается работы, и ей грозит отъезд в деревню. Афоня обещает вернуть ей должность в ГБУ Жилищник, но для этого ему предстоит противостоять коварному Кеше, который, избавившись от Кикиморы, задумал отомстить и Афоне за старые обиды. В то же время, в доме, где живет Семёныч, одновременно появляются спецагенты, колдунья и бывшая следователь Татьяна, которые разыскивают Афоню.

Для Афони и Семёныча спецагенты представляют собой серьезную опасность, которая превосходит даже «Людей в черном». Друзья будут запутывать их следы, отвлекать ложными уликами, устраивать подставы и с осторожностью использовать свои магические способности.

В продолжении сериала Афоня меняет свой образ и начинает заботиться о себе, так как в его жизни появляется возлюбленная. Во втором сезоне, который станет еще более теплым и семейным, переплетутся три сюжетные линии: постоянные конфликты между домовыми Кешей и Афоней, удивительные будни Семёныча и загадочная жизнь самого дома.

К своим ролям также вернутся Андрей Пынзару (Вася 126), Дмитрий Кожома (Сергей), Виктория Богатырева (Марина), Борис Дейков (Антон), Дмитрий Блохин (Поликарп), Жанна Эппле (мама Кеши), Дмитрий Колчин (Гена Маркелов) и другие актеры.

Аркадий Водахов, генеральный продюсер ТНТ: «Афоня» — это история о доме как о живом существе, наполненная теплой атмосферой, которая и делает дом настоящим домом. В ней есть душа, юмор и узнаваемость, а это то, что всегда сближает бренд ТНТ и зрителей».

Михаил Расходников, режиссёр: «В детстве у меня был гномик — мягкая игрушка с оранжевым колпаком и большими глазами. Он был для меня живым: мы разговаривали, советовались, взрослые его не слышали. И однажды, уже много лет спустя, я рассказал эту историю продюсеру Георгию Малкову. Он сказал: “Ты знаешь, теперь я твой гномик, и я исполняю твои желания”. И одно из них действительно сбылось — предложение снять “Афоню”.

Для меня этот проект стал новым добрым приключением, в котором я раньше не был. Это история про чудеса, про взросление, ответственность, любовь, дружбу и предательство — про то, что в любом мире важно по-настоящему. Хочется, чтобы зрители почувствовали это тепло и улыбнулись — ведь “Афоня” остаётся доброй комедией, после которой на душе светло».