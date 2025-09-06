VK: ЕСТЬ ЛИ ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМИ?

Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполняется 10 лет! Все эти годы мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле прошлого года мы открыли Интернет-магазин VipArt24.ru. А 1 января 2025 года запустили Культурно-просветительскую программ «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK». В настоящее время в рамках Программы проходит Творческий конкурс «Дорога к звёздам». COSMOTRACK – это глобальный проект над которым мы будем работать ближайшие 10 лет. Всё только начинается, друзья!

«Table Punch»: Музыкант и гитарист Sadriil выпустил новый трек

Sadriil - музыкант
Фото: личный архив Sadrill

Музыкант и гитарист Sadriil стал интересен аудитории своими смелыми экспериментами в музыкальных жанрах. Каждый трек — это не просто музыка, а целая история, которую артист рассказывает исключительно через звуки, стремясь создать уникальные музыкальные ландшафты, которые ранее не слышал никто.

Новый трек «Table Punch» — это не просто музыка, это взрыв эмоций и энергии, который сочетает агрессивную электронику с мощными тяжелыми гитарными рифами. Этот трек будет интересен для поклонников как электронной музыки, так и рок-звучания.

«Вдохновением для меня послужила динамика современных клубов и вайбы рок-композиций. Трек начинается с интересного бита, который быстро перерастает в агрессивный ритм с электронными ударными и запоминающимися гитарными партиями. Каждый элемент композиции создан для того, чтобы погрузить слушателя в атмосферу мощного звукового шторма. Этот трек отражает мою страсть к экспериментам и желанию раздвинуть границы жанров» — поделился Sadriil.

Среди работ артиста такие треки, как: Best Dance Suicide Me, Hunter Song, Once Again, Weather Inside, Great Morning, Will Be.

