Как искусственный интеллект трансформирует работу с контентом и данными

Фото © пресс-служба «Русской Медиагруппы»

На Форуме городского будущего БРИКС прошли дискуссии, посвященные развитию искусственного интеллекта, его роли в формировании новой реальности и поиску баланса между технологиями и человеческим участием. Управляющий директор «Русской Медиагруппы» Дмитрий Медников рассказал об опыте холдинга и о перспективах, которые нейросети открывают в создании контента и аналитике. В ходе дискуссии «Выращено в лаборатории. Новая эра медиапроизводства» спикеры обсудили, почему нейросети в обозримом будущем не смогут заменить профессиональных журналистов.

Как отметил Дмитрий Медников, искусственный интеллект – инструмент, который дает результат в соответствии с тем, как его использует человек.

«Журналист тоже может делать ошибки, и обвинять нейросети в проблемах медиа не стоит. Искусственный интеллект дает много возможностей: увеличить производительность, ускорить обработку данных, работать с большими датасетами, которые не способен обработать человек, – рассказал управляющий директор РМГ. – Развитие нейросетей сделало возможным появление Emotional Big Data: это гигантские массивы информации о том, что и где человек делает, слушает, ест и какие при этом испытывает эмоции. Это десятки миллионов атрибутов, которые под силу систематизировать только нейросети. Мы видим в использовании ИИ принципиальную возможность по персонификации контента и углублению коммуникации с аудиторией. Так для радио нейросети открывают новые инструменты роста».

Также в ходе дискуссии «Лайки вместо рукопожатий. Городские жители в цифровую эпоху» Дмитрий Медников отметил, что речь не идет о замене человека нейросетями и о потере человечности на фоне развития искусственного интеллекта, а о поиске новой человечности, живущей в пространстве с ИИ.

Дмитрий Медников привел пример ИИ-проекта DJ Блокnote, объединившего классическое искусство и инновации. На фоне проекта, набирающего сотни миллионов прослушиваний в Сети, продажи литературы Серебряного века выросли в четыре раза – и это яркий позитивный пример использования генеративного искусственного интеллекта.

В ходе обсуждения роли нейросетей в будущем медиа спикеры отметили, что ИИ потенциально может привести к кризису доверия, так как не отвечает ни за достоверность, ни за качество и не следует профессиональной этике.  И хотя производить контент стало дешевле, с использованием нейросетей растет число фейков.

Также в настоящее время использование нейросетей поисковиками негативно влияет на траффик сайтов, что вызывает некоторую озабоченность традиционных медиа.

Тем не менее нейросети не могут дать главного, по мнению генерального директора Independent Media Россия Натальи Весниной, – эмоций.

«Из-за использования ИИ произошла стандартизация результата в ущерб уникальности продукта, – подчеркнула она.  –  Избежать этого можно только используя вкус, насмотренность и понимание профессионалов: именно их подход дает сообщению возможность выделиться».

«На фоне развития искусственного интеллекта возрастает ценность профессионализма, – отметил креативный директор Inc. Russia Михаил Конев. – Это отчетливая тенденция: чем больше в мире компьютерных технологий – тем больше люди смотрят старое кино. Чем чаще меню в ресторане придумывает ИИ, тем популярнее становится chef’s table».

«Новые технологии появлялись во все времена. Когда-то телеграф считался высшей планкой, которая перевернет работу с информацией. Но главное – не технологии, – подчеркнул первый заместитель генерального директора ТАСС Михаил Калмыков. – Да, они суперважны: это инструмент конкуренции. Но главным для медиа остается достоверность информации».

Все без исключения спикеры отметили пользу и востребованность искусственного интеллекта как в работе медиа, так и в других сферах, будь то проектирование городских пространств или развитие онлайн-сервисов.

При этом всем, кто сегодня использует искусственный интеллект, необходимо найти баланс между сохранением доверия аудитории, персонализацией, этикой, массовостью и качеством.

