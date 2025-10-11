Группа «Космонавтов Нет» представляет первую часть масштабного проекта «Анти-»: EP «Антиэстетика» – саундтрек к городу, где умирают мечты

Группа «Космонавтов нет», известная своим эклектичным звучанием, объединяющим поп-панк, электронику и философские тексты, выпускает долгожданный EP «Антиэстетика» – первую часть концептуального проекта «Анти-», состоящего из четырех EP.

«Антиэстетика» – это манифест поколения, выросшего в условиях урбанистического упадка и эмоционального разочарования. EP исследует тему «красоты в уродстве», воспевая эстетику провинциальных городов. Музыканты создают саундтрек к месту, где «процветает беспомощность» и «умирают мечты».

В заглавном треке «АНТИЭСТЕТИКА» группа декларирует отказ от гламура и искусственности современной культуры, провозглашая честность и искренность: «Мы не из красивых мест / Мы говорим все, как есть / Мы антиэстетика, антипоэтика, красота в уродстве, антихайп». Это голос поколения, находящего поэзию в разбитых фонарях и искренность – в безысходности.

Звучание EP сочетает энергичный гитарный драйв, электронные биты и глубокие интроспективные моменты. В треке «ЕЩЕ ОДНА МИНУТА» музыканты обращаются к личным переживаниям: ностальгии по утраченной молодости и мучительному поиску себя в мире, где «никому нельзя верить».

«Антиэстетика» – это только первая глава большой истории. За ней последуют еще три EP: