Группа «NAiTA» переносит в 60-е годы в новом сингле «Ешь, молись, люби»

Инди-поп группа «NAiTA» провожает лето новым синглом «Ешь, молись, люби». Звучание песни погружает слушателя в атмосферу 60-х годов. Трек был создан при использовании как винтажных, так и современных музыкальных инструментов, что помогло сохранить треку актуальное звучание с элементами ретро.

Участники группа признаются: «Идея песни была вдохновлена эстетикой легендарной студии Motown. Основной посыл песни заключает в том, чтобы сказать своей аудитории – «Будь счастливей всех на свете!». Именно это мы хотим пожелать каждому нашему слушателю. В песне рассказывается о том, что абсолютно все люди счастливы и несчастны одинаково, но чёрная полоса обязательно рано или поздно сменится белой».

Песня доступна на всех цифровых площадках!

Группа NAiTA — это инди-поп группа из Москвы. Основана в 2020 году. Состав группы состоит из вокалистки, ударника и гитариста. Участники коллектива в разные годы сотрудничали с такими артистами, как Лолита, CYGO, группами «Виа Гра», «Mband», «Девушки Эйнштейна».

В настоящее время, группа занимается активной творческой деятельностью, выпускает альбомы, видеоклипы, синглы, в то числе в дуэте с популярными артистами – группой Burito и ГОРШЕНЁВ.

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