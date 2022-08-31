АНТАЛИЯ (Турция): От античности до реликвий святого Николая

Собранию предметов античности в археологическом музее Анталии могут позавидовать многие европейские культурные институты и фонды. Меж тем, в 1919 году, во время Первой мировой войны, наставник последнего султана Османской империи Сулейман Фикри Бей спас сокровища музея от их вывоза в Италию (Анталия в то время находилась под оккупацией итальянскими войсками).

Спасать и правда было что. Очень многие статуи античных богов, императоров, прекрасно отделанные лепниной саркофаги были найдены в городе Перге, что располагается недалеко от Анталии. Некогда богатый город, подчинившейся воле Александра Македонского, пережил на своих веках немало. Эллины, персы, арабы, сельджуки в разные эпохи населяли город. В Перге проповедовали святой Павел и Варнава (когда-то в городе располагались три базилики).

Сейчас же Перге — город античных руин во главе с амфитеатром, полюбоваться же статуями богов как раз можно и в археологическом музее Анталии. Геракл, Гермес, трехликая Геката, императоры Траян и Адриан (в Анталии сохранилась и арка Адриана у входа в Старый город), Аполлон.

Но не только память об античных временах хранит музей и земля с такой богатой историей. Из разных церквей, расположенных в Анталии, были привезены православные иконы (в том числе и из Демре — месте, крепко связанном с жизнью святого Николая). Собрание икон в музее сопровождается рассказом об истории иконописи (не забыли московскую и новгородскую школы). История и её герои, разные, порой противоречивые, нашли воплощение в залах одного музея в Турции.

Марина АБРАМОВА, фото автора

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