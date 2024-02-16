Музыкальный лейбл Riki Music выпустил альбом ремиксов на треки Бодо Бородо

Музыкальный лейбл Riki Music выпустил альбом ремиксов на треки самого неугомонного бородача Бодо Бородо, персонажа одноименного мультсериала, созданного в партнерстве ГК «Рики» и онлайн-кинотеатра «ИВИ». Новинка выходит ровно спустя 2 года после первого музыкального релиза.

Сегодня Бодо Бородо врывается в мир танцевальной музыки с новым альбомом «Бодо ремиксы»! И не один, а вместе с верными друзьями - морфиками! Так полюбившиеся поклонниками треки: «Бороду найду», «Лучший учитель года», «Бодрядка» и другие обрели новое звучание.

Бодо Бородо – главный персонаж одноименного сериала от ГК «Рики». Неунывающий горе-учитель ничего не знает, но зато с ним можно всему научиться! Бодо Бородо – обладатель роскошной рыжей бороды, которой он ужасно гордится и даже посвящает ей песни.

Теперь в репертуаре Бодо еще больше бесшабашности, крутости, зажигательности и, конечно, бодобородости. В альбом вошли ремиксы на все треки из альбома «Бодо песни».